Luxueuze praalwagen: Kia Carnival Hi-Limousine

De ook wel Sedona geheten Kia Carnival wordt in Nederland al jaren niet meer geleverd, maar buiten onze landsgrenzen is de grootste MPV van Kia doodleuk met zijn vierde generatie bezig. Van die begin dit jaar gepresenteerde Carnival heeft Kia speciaal voor de thuismarkt een uiterst luxueuze versie gepresenteerd. De weelderige MPV heet Carnival Hi-Limousine en is tot de nok van zijn verhoogde dak afgetopt met verwennerij.

De Carnival is van nature al geen karig bedeelde MPV, maar deze Hi-Limousine maakt het wel heel bont. De bus heeft een verhoogd dak dat het in- en uitstapgemak van zijn passagiers moet verhogen. Het hemeltje van de Carnival is aangekleed met een fraai ogende lichtbak, maar er is meer verwennerij in de 5,2 meter lange Carnival Hi-Limousine te vinden. Zo plaatst Kia op de tweede zitrij geen achterbank, maar twee fortuinlijk ogende captain seats. Het complete interieur is overladen met leer en zelfs de inzittenden op de derde zitrij hebben een eigen infotainmentsysteem. Op de tweede valt het bestaan ook bepaald niet tegen. Deze uitgebreid verstelbare zetels zijn namelijk te koelen en te verwarmen. Ook heb je op deze rang USB- en HDMI-aansluitingen en elektrisch uitschuifbare leeslampjes. De volledige raampartij achter is te af te schermen met gezellig ogende geplooide gordijntjes.

Overigens levert Kia ook een Carnival Hi-Limousine met een conventionele bank op de tweede zitrij. Welke versie je ook kiest, in alle gevallen ligt er een smeuïge zescilinder van 3,5 liter inhoud onder de kap die gekoppeld is aan een achttraps automaat. De vanafprijs van de Carnival Hi-Limousine ligt in Zuid-Korea op omgerekend zo'n € 46.000. In Nederland komt de auto uiteraard niet beschikbaar.

In de beginjaren van dit millennium verkocht Kia in Nederland de Carnival wel als grote broer van MPV's als de Joice en de Carens. De rijdende balzaal, die tussen 2000 en 2008 verspreid over twee generaties werd verkocht is in Nederland inmiddels een vrij zeldzaam model geworden.