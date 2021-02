Karma GS-6: nieuwe instapper

Karma Automotive heeft de GS-6 aan het daglicht voorgesteld. Hoewel de naam van de auto volledig nieuw is, is het model dat echter niet. De Karma GS-6 is prijstechnisch in ieder geval een stuk toegankelijker dan de Revero GT.

In Nederland kennen we de Karma als die bijzonder vormgegeven plug-in hybride van Fisker Automotive. Fisker Automotive ging echter zo'n zes jaar geleden op de fles, waarna de Chinese Wanxiang Group zich over de restanten van het bedrijf ontfermde. Uit de assen van Fisker Automotive herrees het bedrijf dat nu Karma Automotive heet. De aloude Fisker Karma, de auto dus, is nooit echt met pensioen gegaan. De auto werd in iets aangepaste vorm als Karma Revero gevoerd, een model dat in 2019 de technisch grondig vernieuwde Revero GT naast zich kreeg. Karma voegt nu de GS-6 aan zijn leveringsgamma toe, een goedkoper model met nagenoeg dezelfde aandrijflijn als de Revero GT.

De Karma GS-6 is technisch nagenoeg identiek aan de Revero GT, maar wordt een opvallend lager in de markt gezet. Waar Karma zo'n 140.000 dollar voor de Revero GT vroeg, wisselt deze Karma GS-6 vanaf zo'n 84.000 dollar van eigenaar. De aandrijflijn bestaat uit twee samen 544 pk en 746 Nm sterke elektromotoren die de achterwielen aandrijven. Geheel elektrisch is de GS-6 net als de Revero GT niet. Aan boord is een 1,5-liter grote geblazen driecilinder benzinemotor van BMW, een machine die het 28 kWh grote accupakket van stroom voorziet als -ie leeg is. Volgens Karma perst de GS-6 zo'n 130 elektrische kilometers uit z'n accupakket.

De plug-in hybride GS-6 heeft logischerwijs een interieur dat net als het exterieur nagenoeg identiek is aan dat van de Revero GT. De Revero GT blijft in de toekomst bestaan, maar krijgt op straks een veel krachtigere aandrijflijn om hem van deze goedkopere GS-6 te distantiëren. Overigens heeft Karma ook een elektrische versie van de GS-6 in het vat: de GSe-6. Die auto krijgt volgens Karma een vanafprijs van zo'n 80.000 dollar. Inderdaad, de volledig elektrische GSe-6 wordt goedkoper dan deze niet volledig elektrische GS-6. Later dit jaar stelt Karma de GSe-6 aan het daglicht voor. Er komen in ieder geval versies van met een 85 kWh en 105 kWh groot accupakket. Ook heeft Karma een SUV in het vat zitten. Van die auto kon AutoWeek onlangs al de patentplaten vrijgeven.