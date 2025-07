Jetta-SUV van Volkswagen krijgt een dosis Peugeot

Is het een Volkswagen, is het een Peugeot? Nee, geen van beide. Het is een Jetta VS8!

De Volkswagen Group heeft een immens merkenportfolio. Het bestaat onder meer uit Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, Seat, Cupra, Skoda en uit vrij recente merken als Scout en ... Jetta. Jawel, Jetta. In Europa ken je Jetta voornamelijk als het sedanbroertje van de Golf, waarvan sommige generaties als Vento en Bora door het leven gingen. In China is Jetta een écht merk. Het is in 2019 opgericht door het samenwerkingsverband FAW-Volkswagen en verkoopt in China momenteel vier modellen. Daar komt spoedig een vijfde bij. Die heet Jetta VS8 en als we door de wimpers gluren, zien we daar zowaar een Peugeot-invloed in.

De Jetta VS8 wordt de grote broer van de - je verwacht het niet - VS7 die op zijn beurt weer een stap boven de VS5 staat. De VS5 is een neefje van hier bekende SUV's als de Seat Ateca, Skoda Karoq en van de Chinese Volkswagen Tharu. De VS7 is op zijn beurt gerelateerd aan de Seat Tarraco, Skoda Kodiaq en de vorige Volkswagen Tiguan Allspace. En de VS8 dan? Die is slechts enkele mm's langer dan de VS7. Hij strekt zich uit over een afstand van 4,63 meter en heeft een wielbasis van 2,63 meter. Of de VS8 de VS7 gaat vervangen of er iets boven wordt gepositioneerd, is nog niet helemaal helder. De SUV is nog niet officieel onthuld, maar is op deze uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie toch al goed te zien.

Dan het design van de auto, dat stevig afwijkt van dat van de huidige modellen van Jetta. Met name de grille trekt de aandacht, die doet ons denken aan de grilles van de Peugeot 3008 en 5008. Ook die hebben een geblokt patroon dat naar buiten toe steeds grover wordt. Hoe dan ook: opvallend is de VS8 in ieder geval. Naar Nederland komt hij uiteraard niet, Jetta wordt hier immers niet door de Volkswagen Group aangeboden.