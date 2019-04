Jeep pakt uit tijdens Easter Safari

Met de Gladiator begeeft Jeep zich voor het eerst in een kleine dertig jaar op pick-up-terrein en van die auto verwacht het merk gezien de populariteit van dat segment, behoorlijk veel. Om de auto nog even extra in de schijnwerpers te zetten, toont Jeep een stel showauto's tijdens de Easter Safari.

Wayout

De eerste inzending is de Wayout, een avontuurlijk aangeklede Gladiator vol kunststof aankleding rondom, verstralers op de neus en een slaapmogelijkheid boven de laadbak. Het matgroen gespoten gevaarte doet met zijn dichte, stalen wielen enigszins aan als een militair voertuig. De auto heeft een snorkel en staat ook nog eens zo'n 5 centimeter hoger op z'n poten dan de reguliere Renegade.

Flatbill

Dan is er de Flatbill, een versie met ingekorte bumpers die daarmee een grotere aan- en afrijhoek moet hebben. De auto heeft een aangepast onderstel én biedt plek aan twee motoren in de laadbak.

J6

JT Scrambler en Gravity

Jeep levert de Gladiator alleen als vierdeurs, maar deze J6 laat zien hoe een exemplaar met slechts twee portieren er uit zou kunnen zien. De auto, volgens Jeep geïnspireerd op de Honcho uit eind jaren 70, heeft een kortere wielbasis dan de reguliere Gladiator en dat moet - zeker in combinatie met de lift-kit - betere prestaties naast de gebaande paden opleveren.

De Gravity is een Gladiator die - net als de rest in deze lijst - hoger op z'n poten staat en ook nog eens is voorzien van extra verlichting. De reguliere portieren zijn vervangen door plaatwerkloze exemplaren en ook het dak is vervangen door een luchtiger, nu van gaaswerk voorzien exemplaar. De JT Scrambler is een versie die de bekende Scrambler-naam terugbrengt, een naam waarvan eerst werd gedacht dat -ie zou dienen voor de auto die nu Gladiator heet. Rood-oranje stickers zijn natuurlijk een verwijzing naar de jaren tachtig waarin de echte Scrambler op de markt kwam.

M-715 Five-Quarter

De M-715 Five Quarter is een directe knipoog naar een Jeep uit het verleden en wel naar de Kaiser Jeep M715, een militaire alleskunner met een laadvermogen van 1,25 ton. Die offroader deelde in de jaren zestig al zijn basis met de toenmalige Gladiator, dus wat dat betreft is deze inzending zeker historisch verantwoord. Onder de kap geen 3,6-liter grote V6, de momenteel grootste benzinemotor die Jeep in de Gladiator levert, maar een 6,2-liter grote Supercharged Hellcat V8. Dat betekent: ruim 700 pk. Heftig.