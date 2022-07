Jeep Grand Cherokee: plug-in hybride blijft ver onder de ton

Bij de vorige generatie Jeep Grand Cherokee moest je je best doen om een variant te vinden die voor minder dan €100.000 van eigenaar wisselde. Slechts als je de 3.0 CRD met dieselmotor wilde, kon je uitvoeringen voor minder dan een ton vinden. De Grand Cherokee met 3.6 V6 wisselde voor niet minder dan zo'n 114 mille van eigenaar en voor de versies met 5.7 of 6.4 V8 was je achtereenvolgens minstens zo'n €153.000 of € 173.000 kwijt. Topmodel Trackhawk met 710 pk sterke Hellcat-V8 stond zelfs voor een bijna €240.000 in de orderboeken. Een wereld van verschil met de nieuwe Grand Cherokee. Die is namelijk leverbaar vanaf €85.400.

Die lagere vanafprijs komt simpelweg doordat de nieuwe Grand Cherokee altijd een plug-in hybride aandrijflijn heeft en daardoor minder hard wordt gebeten door het bpm-monster. Daar moet je als purist in de vorm van het verlies van twee of vier cilinders wel een concessie voor doen. De nieuwe Grand Cherokee heeft namelijk geen V6 of V6, maar een 2,0-liter viercilinder turbomotor die samen met een elektrokrachtbron goed is voor 375 pk en 637 Nm. Dat klinkt en voelt net even anders, maar 51 kilometer elektrisch kunnen rijden dankzij de 17,3-kWh accu heeft tegenwoordig ook zo zijn financiële voordelen. Niet alleen aan de pomp dus.

Jeep Grand Cherokee Limited en Overland

Jeep verklapte in februari al een Nederlandse prijs, al ging het toen nog om topmodel Summit Reserve. De vanafprijs van €85.400 geldt voor de Jeep Grand Cherokee 4xe, uitgevoerd als Limited. De Limited heeft standaard 20-inch lichtmetaal, ledverlichting rondom, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen, een 10,1-inch infotainmentsysteem en veiligheidssystemen als een vermoeidheidsassistent. Een digitaal instrumentarium is in het instapmodel eveneens van de partij, hetzelfde geldt voor achtvoudig verstelbare stoelen voorin, stuurverwarming en afwerking in het interieur dat op hout moet lijken.

Een stap boven de Limited staat de Overland, de enige variant zonder luchtvering. De Grand Cherokee 4xe Overland heeft ook 20-inch lichtmetaal, al zijn die wielen bij deze uitvoering gepolijst. Vanbuiten onderscheidt de Overland zich verder van de Limited met meegespoten stootstsips en twee chroomkleurige sierdelen rond de uitlaatopeningen. Vanbinnen krijgt de Overland onder meer een tweedelig glazen schuif-/kanteldak, sfeerverlichting en - niet geheel onbelangrijk - nappalederen stoelbekleding. Ook horen een head-up display en een uitgebreid audiosysteem met 19 luidsprekers bij de standaarduitrusting. Voor de Overland ben je €92.900 kwijt.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk en Summit Reserve

Dan is er de Trailhawk. Deze €90.400 kostende uitvoering is naast het asfalt de meest capabele variant. De Grand Cherokee 4xe Trailhawk staat op 18-inch lichtmetaal waar omheen Jeep all-terrainbanden vouwt. Het Quadra Drive II-systeem, een elektronisch sperdifferentieel achter en een offroadcamera zijn eveneens standaard. Het interieur is bekleed met een combinatie van leer en suède. Vanbuiten herken je de Trailawk niet alleen aan zijn wielen, maar ook aan zijn zwarte dak, zwarte dakrails en andere zwarte accenten.

De Grand Cherokee 4xe Summit Reserve waarvan Jeep de Nederlandse prijs eerder al vrijgaf, blijft bestaan. Wel kost hij voortaan €101.400 in plaats van €97.900. Deze absolute topuitvoering staat op 21-inch gepolijst lichtmetaal en heeft ziverkleurige dakrails en - net als de Trailhawk - een zwart dak. Vanbinnen overlaadt de Summit Reserve de inzittenden met speciale lederen bekleding, walnoothoutafwering in het interieur, een infotainmentscherm voor de bijrijder, 12-voudig verstelbare voorstoelen met massagefunctie, speciale vloermatten, een digitale binnenspiegel, geventileerde zitplaatsen achter, een met leer bekleed stuurwiel met houtinleg en fraaiere hemelbekleding. Ook horen veiligheidssystemen als een 360-graden-camera, automatische parkeerhulp, een rijbaanassistent en een head-updisplay met 'nachtvisie' bij de Summit Reserve.

Prijzen Jeep Grand Cherokee 4xe

De nieuwe Jeep Grand Cherokee wordt aan het eind van dit jaar bij de dealers verwacht.