Jeep Grand Cherokee: alleen als 4xe naar Nederland

De vorige generatie van de Jeep Grand Cherokee verkocht in ons land niet bijster goed. Het model kwam hier in 2011 op de markt en onderging in 2013 een facelift. In 2011 verkocht Jeep nog 125 exemplaren, maar dat aantal halveerde al vrij snel. In 2020 verkocht Jeep nog twee nieuwe Grand Cherokees voordat het de stekker uit het model trok. Nu stopt Jeep de stekker weer in de Grand Cherokee en brengt het merk de SUV voor het eerst als plug-in hybride op de markt. Dat betekent ook dat alle modellen van Jeep vanaf nu een geëlektrificeerde versie kennen.

In september vorig jaar onthulde het merk de nieuwe Grand Cherokee, nadat het merk in het begin van dat jaar al de grotere Grand Cherokee L had gepresenteerd. Die laatste komt niet als geëlektrificeerde variant op de markt, maar de 'kleine' Grand Cherokee wél. De SUV krijgt namelijk een plug-in hybride 4xe-aandrijflijn mee. Bij de presentatie van de Europese Grand Cherokee hoeft Jeep de overige in Amerika leverbare motorvarianten -een 3.6 V6 en 5.7 V8- niet meer uit te lichten, want alleen de 4xe maakt de overstap naar West-Europa. De Grand Cherokee L vindt Jeep 'te groot' voor ons en maakt de oversteek om die reden niet.

Stekkeren

De Grand Cherokee 4xe krijgt een 2.0 viercilinder turbomotor die samen met de elektrische ondersteuning 380 pk en 637 Nm koppel op alle vier de wielen loslaat. Het accupakket heeft een capaciteit van 17,3 kWh. Jeep geeft een elektrische actieradius van 47 kilometer op, meer dan de 40 kilometer die het vorig jaar nog claimde. De plug-in krijgt drie verschillende specifieke rijmodi: hybrid, electric en e-save. Bij die eerste werken de verbrandingsmotor en elektromotor samen, in de tweede stand rij je volledig elektrisch en bij e-save spaart de Grand Cherokee zijn accucapaciteit. Naast de eerder genoemde rijmodi voor de hybride biedt de Grand Cherokee nog vijf rijmodi voor in het terrein: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud en Rock. Daarnaast is ook de luchtvering in vijf verschillende hoogten instelbaar.

Uiterlijk verschilt de Europese Grand Cherokee 4xe nauwelijks van zijn Amerikaanse evenknie. De uitsparing voor de kentekenplaat in de kofferklep was immers al groot genoeg voor een Europees kenteken. Zelfs de oranje side markers van de Amerikaanse variant zijn nog aanwezig. Ook het interieur is ongewijzigd: het dashboard wordt gedomineerd door een digitaal instrumentarium van 10,3-inch en een 10,1-inch infotainmentscherm. Afhankelijk van de gekozen uitvoering krijgt de bijrijder ook een eigen 10,25-inch display. Verdere verwennerij bestaat uit 16-voudig elektrisch verstelbare stoelen met verwarming, ventilatie en massage, led-sfeerverlichting en een digitale binnenspiegel.

Launch Edition

Jeep levert de eerste lichting van de plug-in hybride Grand Cherokee 4xe als 'Launch Edition'. Die heeft vrijwel alle opties aan boord, waaronder de eerder genoemde zaken, een McIntosh-audiosysteem met 19 speakers en een vermogen van 950 Watt, een head-up display, Active Driving Assist en een nachtzichtassistent. Verder is de Launch Edition te herkennen aan gepolijste wielen met een diameter van 21-inch en een contrasterend zwart dak. Voor de Launch Edition levert Jeep in totaal vier kleuren.

De voorlopige prijs van de Grand Cherokee Launch Edition ligt op €97.900. Dit is echter een bedrag op basis van data die nog niet gehomologeerd is. Jeep meldt een CO2-uitstoot van 64 gram per kilometer, mocht dat getal wijzigen na homologatie dan kan dat de prijs nog gunstig of ongunstig beïnvloeden. Als geïnteresseerde kun je je tot 30 maart alvast intekenen op een Launch Edition. De prijzen van de overige varianten maakt Jeep later dit jaar bekend. In ieder geval is de personenversie van de Grand Cherokee in ons land heel lang niet zo goedkoop geweest. Van 2013 tot 2016 leverde Jeep de 3.6 V6 als Overland-uitvoering, die minimaal €105.990 kostte. Alleen de 3.0 CRD kon je onder de ton in euro's krijgen.

Voor Jeep stopt de elektrificatie overigens niet bij de plug-in hybrides. Bij de presentatie van de Europese Grand Cherokee 4xe meldt het merk dat het in 2025 'in ieder segment' een volledig elektrische Jeep heeft. De productieversie van de Wrangler Magneto Concept lijkt uiteindelijk de eerste volledig elektrische Jeep te gaan worden. Over de rest van het op stapel staande elektrische gamma hield Jeep de kaken nog stijf op elkaar.