Jeep belicht plug-in hybride Wrangler 4xe

Jeep heeft de plug-in hybride versie van de Wrangler gepresenteerd. Net als de stekkerversies van de Renegade en Compass krijgt die plug-in hybride de aanduiding 4xe achter zijn naam. Nu is eindelijk ook bekend waar de aandrijflijn van de Wrangler 4xe uit op is gebouwd.

Begin dit jaar liet Jeep tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas de Wrangler 4xe al zien, een plug-in hybride variant van zijn naast het asfalt meest capabele model. Hoewel de Wrangler 4xe zeker niet de eerste plug-in hybride van Jeep is, eerder al werden de Renegade, Compass en de Chinese Grand Commander al van een stekker voorzien, is het toch zeker een interessant model. Niet eerder kwam de op papier relatief rudimentaire Wrangler over zo'n moderne aandrijflijn te beschikken. Het zal ook zeker niet de laatste zijn. Op termijn moet van elk model van Jeep een geëlektrificeerde versie beschikbaar komen.

Terug naar de Wrangler. De Wrangler 4xe heeft een 2,0-liter grote viercilinder benzinemotor in zijn hoekige snuit, een geblazen machine die is gekoppeld aan twee elektromotoren. De eerst dient ter vervanging van een reguliere dynamo en wekt niet alleen de elektriciteit op voor het accupakket, maar zorgt onder meer voor de werking van het stop-startsysteem. De tweede elektromotor vervangt de reguliere koppelomvormer die je bij een automatische transmissie vindt. De versnellingsbak in de Wrangler 4xe is een achttrapsautomaat. De Wrangler 4xe heeft een systeemvermogen van 375 pk en perst een elektrische actieradius van 40 kilometer uit zijn onder de achterbank gemonteerde 17 kWh grote accupakket. Net als met de reguliere Wranglers moet je ook met deze plug-inversie door 'plassen' met een diepte van maximaal 76 centimeter waden. Het laadpunt bevindt zich linksvoor, direct onder de A-stijl. Led-indicatoren bovenop het instrumentarium geven de laadstatus aan.

Jeep geeft aan dat het elektrische deel van de aandrijflijn een "[...] meer nauwkeurige en gecontroleerde rijervaring oplevert bij klimmen en kruipen", onder meer doordat de verbrandingsmotor geen toeren hoeft te maken. We zijn benieuwd hoe dat uitpakt in de praktijk. De Wrangler 4xe komt beschikbaar in drie uitvoeringen: 4xe, Sahara 4xe en Rubicon 4xe. De Rubicon is de meest offroadwaardige van het stel en beschikt onder meer over difflocks voor en achter.

De plug-in hybride Jeep Wrangler 4xe komt volgend jaar op de Nederlandse markt. Prijzen van de aan diverse blauwe details te herkennen Wranglers zijn nog niet bekend.