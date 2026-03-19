Een nieuwe dag betekent tegenwoordig: nieuwe recordprijzen voor benzine en diesel. Ook vandaag is daar weer sprake van. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine (Euro 95, E10), ligt volgens United Consumers op €2,543. Dat is weer 1,2 cent hoger dan gisteren. De prijsstijging van een liter diesel is heftiger. Bij de recordprijs van gisteren (€2,522) kun je nog eens 5,5 cent optellen. Inderdaad: de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel bedraagt een kolderieke €2,577.

United Consumers stelt de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) vast door naar de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland te kijken: BP, Esso, Shell, Texaco en Total Energies. Veelal betaal je prijzen die de gemiddelde landelijke adviesprijs benaderen alleen op dure 'A-locaties' zoals bij tankstations langs de snelweg. De gemiddelde landelijke adviesprijs is indicatief voor de torenhoge brandstofprijzen die je lokaal betaalt.

Update: United Consumers vermeldt voor de gemiddelde landelijke adviesprijzen van 19 maart plots andere prijzen dan eerder vanochtend. Het artikel is aangepast.