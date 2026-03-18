Wat omhoog gaat zal ooit weer naar beneden komen. Wat de prijzen van benzine en diesel betreft is daarvan nog geen sprake. De prijzen aan de pomp zijn fors gestegen, zowel de prijs van benzine als diesel is nu hoger dan ooit.

Neem voorlopig nog maar een pakje zakdoekjes mee als je gaat tanken, voorlopig lijkt het erop dat tijdens het tanken de tranen net zo hard over je wangen rollen als de liters in je benzinetank gaan. Gisteren bereikte de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine een nieuwe recordprijs van €2,505. Daar is 2 cent bovenop gekomen, met als gevolg dat de landelijke adviesprijs van benzine met €2,528 per liter weer een nieuw prijsrecord heeft gebroken. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers.

Daarbij blijft het niet. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel is met 3 cent gestegen en ligt nu op een schrikbarende €2,516. Ook dat is een nieuwe recordprijs. Zowel de benzine- als dieselprijs heeft in één dag een prijsrecord gebroken.

United Consumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland. Dat zijn BP, Esso, Shell, Texaco en TotalEnergies. De landelijke adviesprijsprijs komt ook lang niet altijd overeen met de prijs die je aan de pomp betaalt, al is hij wel indicatief voor de torenhoge brandstofprijzen die je er wél aftikt.

Maar wellicht gloort er licht aan het einde van de tunnel. De olieprijzen daalden woensdagochtend aanzienlijk. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte met 4 procent naar op 92,31 dollar. Brentolie werd 2,7 procent goedkoper en kost nu 100,64 dollar per vat.