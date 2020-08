'Japanse overheid stelde fusie Honda-Nissan voor'

Het gaat Nissan bepaald niet voor de wind. De Japanse overheid schijnt zich er dermate zorgen over hebben gemaakt, dat is gepoogd om Nissan en Honda met elkaar in zee te laten gaan.

De alliantie tussen Nissan, Mitsubishi en Renault is flink onder druk komen te staan de afgelopen twee jaar. Het begon te rommelen toen topman Carlos Ghosn afgezet werd en daarbovenop hebben de merken ieder zo hun worstelingen. Het leidt tot herstructurering, waarbij Nissan en vooral Mitsubishi onder meer een stuk minder aanwezigheid krijgen in Europa. Ze moeten hun krachten toe gaan spitsen op markten waar volgens de alliantie meer kansen liggen. Ondertussen is Renault mede door de crisis ook nog eens in heel zwaar weer terechtgekomen. Zorgen genoeg bij de alliantie.

Niet alleen binnen de merken zijn er zorgen over de toekomst, want ook de Japanse overheid schijnt met grote vrees naar de ontwikkelingen gekeken te hebben. Een sterk Nissan is uiteraard van groot belang voor de economie. Volgens de Financial Times zouden er daarom vanuit betrokken overheidsinstanties pogingen zijn gedaan om Nissan over te halen tot een fusie met Honda. Twee grote Japanse merken die de krachten bundelen, dat zou volgens de betrokken personen een flinke aanjager voor beide partijen kunnen zijn.

Het voorstel zou vorig jaar gedaan zijn, maar resoluut door zowel Nissan als Honda van tafel geschoven zijn. Waarschijnlijk speelt de van oudsher onafhankelijke status van Honda hierin een doorslaggevende rol, maar zou Nissan er ook niets in hebben gezien om de alliantie nog breder te trekken. Met de bestaande merken bij elkaar was er al herstructurering nodig om weer meer gericht goede producten te kunnen leveren, dus een extra merk erbij zou de boel mogelijk vooral gecompliceerder hebben gemaakt. "Zo'n fusie lijkt alleen maar logisch voor mensen die niets snappen van de auto-industrie," luidt de ongezouten kritiek van een niet nader genoemde Nissan-topman in gesprek met de Financial Times.