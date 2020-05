Nissan verduidelijkt toekomstplannen

Het plan druppelde mondjesmaat al op het internet. Eerder vandaag werd bekend dat Nissan zijn fabriek in het Spaanse Barcelona sluit, maar dat ons er tegelijkertijd ook een hele rits nieuwe modellen te wachten staat. Het merk laat nu precies weten wat er de komende paar jaar gaat gebeuren. Dat er veel nieuwe modellen aan zitten te komen, werd al duidelijk in de teaser. Nu blijkt dat Nissan voor de komende 18 maanden 12 primeurs heeft klaarliggen.

Naast een opvolger voor de 370Z en Qashqai komen er onder andere een nieuwe Note en X-trail en ook gaat er een elektrische SUV geïnspireerd op de Ariya Concept in productie. Het merk gaat zich vooral richten op een steviger marktpositie in het C- en D-segment en wil een belangrijke rol spelen bij elektrische auto’s en sportauto’s. Wereldwijd wordt het gamma teruggeschroefd van 69 naar 55 modellen. In Amerika wil Nissan zich richten op de ‘kernmodellen’ die goed worden verkocht. De kans is dan ook groot dat daar modellen zullen verdwijnen. Jaarlijks wil Nissan 5,4 miljoen auto’s bouwen. Vorig jaar stond Nissans teller op een kleine 5 miljoen exemplaren. Tegen 2023 hoopt Nissan jaarlijks verder een miljoen geëlektrificeerde auto’s aan de man te brengen. Ook moeten er dan 20 modellen zijn die het ProPilot-systeem ondersteunen.

Behalve de fabriek in Barcelona gaat ook de fabriek in Indonesië dicht. Voor heel Zuidoost-Azië blijft dan enkel de fabriek in Thailand over. Alle besparingen moeten ervoor zorgen dat Nissan jaarlijks ongeveer 300 miljard yen minder aan vaste lasten heeft. Dat is omgerekend zo’n 2,5 miljard euro.