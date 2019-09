Japanse merken verder onderuit in Zuid-Korea

Zuid-Koreanen zijn echt helemaal klaar met Japanners. In juli zagen Japanse merken hun toch al niet al te indrukwekkende verkoopcijfers in Zuid-Korea al teruglopen, maar augustus deed er nog en schepje bovenop.

Reuters meldt dat de Japanse merken samen goed waren voor 1.398 verkochte auto’s in Zuid-Korea, waarmee hun totale verkopen met maar liefst 57 procent zijn ingezakt ten opzichte van augustus vorig jaar. Daarmee is de val ook groter dan in juli, toen het totaal 17 procent lager uitkwam.

Toyota noteerde in de afgelopen maand een daling van 59 procent, Honda moet het zelfs met 81 procent minder doen. In beide gevallen resteert er een handjevol auto’s: Toyota verkocht nog slechts 542 stuks, Honda 138. Lexus is het populairste Japanse merk in Zuid-Korea. Het merk noteerde zowaar een stijging van 7,7 procent ten opzichte van vorig jaar, maar moet het nog altijd met 39 procent minder dan in juli doen. Het totaal voor Lexus kwam uit op 603 stuks.

De aanleiding voor de inzakkende verkoopcijfers moet niet worden gezocht bij de Japanse fabrikanten, maar in een zich voortslepend conflict tussen Zuid-Korea en Japan waardoor inwoners van het eerste land de auto’s uit het tweede simpelweg niet blieven.

De twee Aziatische landen zitten elkaar al jaren dwars en zijn ook steeds vaker directe concurrenten van elkaar op allerlei gebieden. De laatste concrete stap in deze ‘ruzie’ is het besluit van de Japanse overheid om de controle op exportgoederen naar Zuid-Korea aan te scherpen en daarmee die export te bemoeilijken. De Zuid-Koreaanse technologiebranche is in hoge mate afhankelijk van leveringen uit Japan, dus de gevolgen van die maatregel zijn goed voelbaar. In een reactie laten Koreaanse consumenten Japanse allerlei Japanse producten links liggen en daar horen auto’s kennelijk ook bij.