Japanse autoverkopen stevig ingezakt

Verrassend is het allemaal niet, maar ook in Japan zijn de autoverkopen als gevolg van het coronavirus compleet ingezakt. De Japanners noteren het laagste niveau in 9 jaar.

Met 270.393 verkochte auto’s noteren de Japanners een daling van 29 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, meldt Reuters. Dat is minder heftig dan bij ons in Nederland, maar betekent wel dat de Japanners nu zijn aanbelandt bij een dieptepunt dat in de afgelopen negen jaar niet werd aangetikt.

Alleen in 2011 kwamen de verkoopcijfers nog lager uit, maar dat had met de zwaarste zeebeving in de geschiedenis van het land en een enorme tsunami eveneens een duidelijk aanwijsbare oorzaak.

In de categorie van de minuscule Kei-cars waar het Japanse autolandschap zo beroemd om is, moesten de Japanse verkopers het in april zelfs met 34 procent minder doen. Datzelfde percentage noteren de Japanse autofabrikanten overigens ook voor de daling in gezamenlijke, wereldwijde verkopen in maart.

Reuters meldt niet welke modellen het er nog het beste vanaf brengen in Japan, maar volgens best-selling-cars.com ging de Toyota Corolla er in het eerste kwartaal nog met de winst vandoor. Toyota's compacte SUV Raize schopte het tot nummer 2, gevolgd door - jawel- de aloude Nissan Note.