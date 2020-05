Autoverkopen april: daling nog groter dan in maart

De heftige gevolgen van het coronavirus blijken er in april nog sterker in te hakken dan in maart. Ten opzichte van april 2019 werd het aantal nieuw verkochte auto’s meer dan gehalveerd.

Met 15.373 verkochte auto’s noteren Bovag en RAI Vereniging een daling van maar liefst 53 procent, nadat er in maart al een neergang van 30 procent moest worden geïncasseerd. Over de eerste vier maanden bedraagt de daling inmiddels 20 procent, met 118.458 auto’s nu en 148.152 exemplaren in 2019.

De Kia Niro bracht het er in april 2020 nog het minst slecht vanaf en schopte het met 690 exemplaren tot een marktaandeel van 4,5 procent en een nummer 1-positie in de ranglijsten. Plek twee is voor de immer populaire Volkswagen Polo, die wordt gevolgd door achtereenvolgens de Ford Focus, Kia Picanto en Renault Clio.

Op merkniveau belandt Volkswagen op de eerste plek, gevolgd door Kia, Peugeot, Toyota en Renault.

Volgens de Nederlandse brancheorganisaties is op dit moment niet te voorspellen wanneer er weer sprake zal zijn van herstel. “De automotive-industrie start weliswaar langzaam weer op, maar de grote vraag is in welke mate consumenten en bedrijven in de ‘anderhalvemetereconomie’ nieuwe auto’s zullen gaan kopen. RAI Vereniging en BOVAG wijzen erop dat showrooms gewoon open zijn en dat ze, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, klanten veilig kunnen bedienen, al dan niet langs digitale weg of bijvoorbeeld met een proefrit aan huis”, meldt men.

