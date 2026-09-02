Janken aan de pomp: Benzine is nu duurder dan ooit

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine (Euro 95, E10), is ten opzichte van een dag eerder met maar liefst 2,6 cent gestegen. De landelijke adviesprijs van een liter benzine ligt met €2.668 bijna op €2,70. Daarmee is het vorige prijsrecord, van €2,646 dat op 6 mei werd behaald, verbroken.

Ook de prijs van diesel neemt weer toe. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel ligt op €2,633. De dieselprijs ligt daarmee nog wel ver onder de recordprijs van €2,819 die op 8 april werd genoteerd.

United Consumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland. Deze prijs betaal je meestal alleen bij tankstations op A-locaties, zoals langs de snelweg. Het is lokaal vaak mogelijk om goedkoper te tanken. De landelijke adviesprijs is wel indicatief voor het verloop van de brandstofprijzen.