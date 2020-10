Jaguar Land Rover verwacht forse CO2-boete

Voor Jaguar Land Rover geldt een minder strenge Europese CO2-norm. De groep moet onder een uitstoot van 130,6 gram per km komen om een boete te ontlopen. Dat gaat dit jaar waarschijnlijk niet lukken, zo blijkt uit de woorden van Mardell. Hij heeft alvast geld opzij gezet om ervoor te zorgen dat een mogelijke boete betaald kan worden. "We zijn niet blij dat we niet compliant zijn in 2020", zegt hij tegen onder meer Automotive News. "We hopen dat 90 miljoen (pond, red.) het slechtst denkbare scenario is." Aan het eind van het tweede kwartaal bedroeg het opzij gezette bedrag voor de CO2-boete nog € 64 miljoen. Mardell verwacht dat de massale uitrol van plug-in hybrides JLR nog kan helpen om de uitstoot enigszins te drukken.

Het definitieve boetebedrag moet dus nog vastgesteld worden, maar JLR ziet het kennelijk al somber in. Mardell zegt dat het vooral door overmacht komt dat het concern de CO2-doelstelling niet gaat halen. Door het coronavirus heeft de certificering van de Discovery Sport en Range Rover Evoque P300e bijvoorbeeld vertraging opgelopen, waardoor de auto's met een 'worst-case'-certificering op de markt komen. Dat betekent dat de uitstootcijfers hoger uitvallen dan aanvankelijk beloofd en dat is uiteraard niet gunstig voor het gemiddelde. Het heeft daarbij eveneens niet geholpen dat de marktintroductie van die modellen vertraging opliep.

CO2-poule

Een boete van bijna € 100 miljoen zou betekenen dat de winst van JLR grotendeels verdampt. Mardell rept niet over het zoeken naar een 'CO2-poule' om de gemiddelde uitstoot verder te drukken. Het feit dat hij op de begroting al een boetebedrag opzij heeft gezet, geeft aan dat JLR vermoedelijk zelf het verlies gaat dragen. Ford daarentegen is wél op zoek naar een samenwerking met een andere fabrikant om een boete te ontlopen. Renault heeft ook nog een dergelijke poule open staan. Aangezien Thierry Bolloré, de relatief nieuwe CEO van JLR, bij Renault vandaan komt, ligt er wellicht toch nog een deal in het verschiet.