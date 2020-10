Jaguar E-Pace vernieuwd: ook als plug-in!

Er waait een stevige vernieuwingswind bij Jaguar. In een klein tijdsbestek presenteerde het merk een gewijzigde F-Pace, de gefacelifte XF én een vanbinnen aangescherpte XE. Nu is ook de kleinste SUV van het merk opgefrist. We maken digitaal kennis met de gefacelifte Jaguar E-Pace.

Highlights

Met 306 pk sterke plug-in hybride

Uitgebreide reeks mild-hybride benzine- en dieselmotoren

Nieuwe driecilinder benzinemotor

Kleine uiterlijke wijzingen

Nieuwe Pivi Pro-infotainment

De Jaguar E-Pace blaast dit jaar zijn derde kaarsje uit en dat betekent dat de kleine broer van de F-Pace rijp is voor een facelift. Net als bij de vernieuwde versies van de F-Pace, XFen XE het geval was, speelt het nieuws zich vooral onder het plaatwerk af. Dat wil niet zeggen dat de E-Pace vanbuiten ongeroerd blijft. De meest in het oog springende wijzigingen aan de voorkant hebben betrekking op de koplampen. Die krijgen een andere indeling en zijn voortaan voorzien van Jaguar's Double J-dagrijverlichting. De koplampen zijn voortaan optioneel met Pixel-ledtechniek verkrijgbaar. De E-Pace krijgt een andere voorbumper met grotere openingen en extra 'welvingen' onder de koplampen. De grille wordt opgevuld met een nieuw gaaswerk. De wijzigingen aan de achterkant zijn minder ingrijpend. Hier past Jaguar de bumper aan. De versies met viercilinder hebben geïntegreerde uitlaateindstukken.

Interieur

Naast het uiterlijk wordt ook het binnenste van de E-Pace gemoderniseerd. Verwacht geen compleet nieuw dashboard zoals Jaguar dat in de gewijzigde F-Pace en XF introduceerde. Wél krijgt de E-Pace net als de XE onlangs een opgefriste werkplek met een nieuw en veel groter infotainmentdisplay. Het gebogen scherm meet 11,4-inch en hoort bij het nieuwe PiviPro-infotainmentsysteem. De knop voor de alarmverlichting verhuist van de onderkant van het scherm naar de bovenkant ervan. De fysieke knoppen die zich voorheen onder het infotainmentscherm zaten, maken plaats voor een aanraakgevoelig paneel dat zich tussen de gewijzigde draaiknoppen van de klimaatregeling bevindt. Achter het eveneens herziene stuurwiel houdt zich een nieuw 12,3-inch digitaal instrumentarium schuil. Ook in de middentunnel zijn er veranderingen waarneembaar. Jaguar geeft de E-Pace een nieuwe keuzehendel voor de automaat én het merk plaatst onder meer een inductielader in het vergrote opbergvak. Het interieur profiteert verder van de komst van nieuwe materialen.

Mild-hybride benzine- én dieselmotoren

De Jaguar E-Pace was tot op heden alleen met conventionele benzine- en dieselmotoren leverbaar, maar dat verandert nu compleet. Zo zijn alle aandrijflijnen, met uitzondering van de 163 pk en 380 Nm sterke 2.0 liter instapdiesel met handbak en voorwielaandrijving, geëlektrificeerd. De zelfontsteker met een vermogen van 163 pk, vierwielaandrijving en negentraps automaat is net als zijn 204 pk en 430 Nm sterke 2.0 liter dieselbroer namelijk wel voorzien van mild-hybride techniek.

De benzinelijst is nog interessanter. Waar voorheen de P200 met 200 pk de instapversie was, levert Jaguar de E-Pace voortaan ook met een 160 pk en 260 Nm sterke driecilinder turbomotor. Die aan een achttraps automaat gekoppelde variant is de enige voorwielaangedreven benzineversie op de motorenlijst. Net als de rest van de benzinemotoren is ook deze driepitter voorzien van 48v mild-hybrid techniek. In 10,3 tellen sprint de E-Pace met driecilinder naar de 100 km/h. Zijn top: 197 km/h.

Een stapje erboven vinden we de 200 pk en 320 Nm sterke mild-hybride 2.0. Die is net als de hierna genoemde varianten altijd vierwielaangedreven en gekoppeld aan een negentraps automaat. Jaguar levert de herziene E-Pace namelijk ook met 249 pk en 365 Nm en 300 pk en 400 Nm sterke varianten van dezelfde 2-liter, eveneens mild-hybride. De stekkerloze topversie met een vermogen van 300 pk helpt de E-Pace in 6,9 seconden naar de 100 km/h. Pas bij 241 km/h behoort het versnellen tot het verleden.

Plug-in hybride

De E-Pace maakt niet alleen voor het eerst kennis met mild-hybride techniek, de SUV is namelijk voor het eerst in zijn bestaan verkrijgbaar met een plug-in hybride aandrijflijn. Deze nieuwe stekkerversie heeft net als de kleinste benzineversie een 1.5 driepitter onder de kap. In deze P300e PHEV is die aan een achttraps automaat gekoppelde benzinemotor goed voor 200 pk en werkt hij samen met een 109 pk elektromotor op de achteras. Het systeemvermogen bedraagt 309 pk en 540 Nm, goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 6,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 216 km/h. Interessanter wellicht is het 15 kWh accupakket onder de laadvloer van de bagageruimte. Dat levert de E-Pace P300e een elektrische actieradius van 55 kilometer op.

Prijs

De E-Pace met 160 pk sterke driecilinder heeft een Nederlandse vanafprijs van €57.662. De levering van de vernieuwde E-Pace start medio februari. Een maand later volgt de plug-in hybride.