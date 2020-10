Jaguar Land Rover winstgevend in derde kwartaal

Goed nieuws voor Jaguar Land Rover: in het derde kwartaal is er weer winst gemaakt. Het coronavirus raakte de groep hard, maar met name de opleving van de Chinese markt draagt bij aan de positieve cijfers van JLR. Moederbedrijf Tata Motors maakt echter nog steeds verlies.

Jaguar Land Rover heeft het afgelopen kwartaal omgerekend €72 miljoen winst gemaakt. De totale omzet over dezelfde periode bedraagt €4,85 miljard. Aangezien JLR in het tweede kwartaal nog €455 miljoen verlies draaide, zijn de zwarte cijfers zeer welkom. Met 113.569 verkochte auto's wereldwijd over de laatste drie maanden is de verkoop met 53 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar laat JLR echter geen groei zien: er valt wereldwijd nog een achterstand van 12 procent in te halen. China is ook voor JLR een groeimarkt, want daar is de verkoop met 3,7 procent gestegen ten opzichte van 2019.

Met moederbedrijf Tata Motors gaat het veel minder voortvarend, met een verlies van bijna €35,9 miljoen in het derde kwartaal. Vorig jaar boekte het concern eveneens rode cijfers in hetzelfde kwartaal, maar toen was dat bedrag omgerekend nog €24,9 miljoen. JLR is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet van Tata Motors. Ondanks de bescheiden winst voor de luxemerken, moet er voor Tata Motors dus nog wel wat meer gebeuren om er bovenop te komen. Het concern verwacht echter dat de vraag de komende maanden verder zal gaan herstellen.

De toekomst

Jaguar Land Rover zet behoorlijk in op elektrificatie van het modellenaanbod. Natuurlijk is er de volledig elektrische I-Pace, maar daarnaast introduceren zowel Jaguar als Land Rover in rap tempo hybrides en milde hybrides. De meest recente voorbeelden daarvan zijn de F-Pace, Velar, Evoque en Discovery Sport PHEV's. De ontwikkeling van de volledig elektrische Land Rover Range Rover en Jaguar XJ heeft door het coronavirus vertraging opgelopen. Al op relatief korte termijn moet er meer bekend worden over die EV's, die beide op het nieuwe MLA-platform komen te staan.