Jaguar Land Rover leent met hulp van overheid bijna €2 miljard

Focus op banenbehoud

Productie Land Rover Defender
Lars Krijgsman

Het gaat niet lekker bij Jaguar Land Rover (JLR). Het zit midden in een grondige hervorming van Jaguar en heeft gelijktijdig een enorme cyberaanval te verduren gehad. Om er weer bovenop te komen, heeft JLR een lening van bijna €2 miljard afgesloten. Met dank aan de overheid.

Jaguar Land Rover zag zich onlangs genoodzaakt de productie in diverse fabrieken langdurig stil te leggen na cyberaanvallen. In fabrieken in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, India en Slowakije verliet tijdelijk niets de fabriekspoorten. Om leveranciers te kunnen blijven betalen, heeft JLR geld nodig. Omgerekend zo'n €1,7 miljard en dat moet ergens vandaan komen.

Die €1,7 miljard leent JLR van een bank. Om e.e.a. kracht bij te zetten en om de lening af te kunnen sluiten, geeft de Britse regering aan garant te staan. JLR mikt erop de productie op diverse locaties op 1 oktober weer te kunnen hervatten, al duurt het ongetwijfeld nog even voordat de boel weer op volle toeren draait. Het geleende bedrag betaalt JLR over een periode van vijf jaar terug. De overheid hoopt door JLR te steunen banenverlies te kunnen voorkomen.

