Jaguar Land Rover herkent stress en vermoeidheid

Het nieuwste stukje AI-technologie heet Driver Condition Monitor. Zoals de naam al zegt, houden verschillende camera’s en biometrische detectie de bestuurder in de gaten en kijken hoe de stemming van diegene is. Mocht de stemming van de bestuurder wisselen en herkent het systeem dit door een veranderende gezichtsuitdrukking, dan gaat de techniek aan de slag. De auto past dan vanuit zichzelf bijvoorbeeld het klimaat, de media en omgevingsverlichting aan. Dit zou de stemming bij de bestuurder positief moeten beïnvloeden.

Door gebruik te maken van AI-techniek, leert het systeem zichzelf steeds meer. Na verloop van tijd leert de auto de bestuurder kennen en maakt het steeds meer gepersonaliseerde voorkeuren. Ziet de bestuurder er bijvoorbeeld moe uit, dan verlaagt de Driver Condition Monitor de temperatuur in de auto en speelt hij de favoriete meezingers af. De technologie wordt ook voor de medereizigers op de achterbank getest. Een camera in de hoofdsteun houdt de achterbank dan in de gaten. Als het systeem vermoeidheid signaleert, dan zet het zich geheel anders dan in voor de bestuurder. De lichten worden dan automatisch gedimd, de ramen worden verduisterd en temperatuur in de rug verhoogd zodat de passagiers vredig in slaap dutten.

De naam van het systeem kennen we al even. Zo rijdt de E-Pace er sinds 2017 mee rond. Die versie baseert zich echter op het rijgedrag. Mocht de bestuurder beginnen met het maken van kleine foutjes en bijvoorbeeld slingerend over de weg rijdt, dan raadt de Jag aan om een koffiepauze te houden. De nieuwe versie is beschikbaar voor alle voertuigen van Jaguar en Land Rover.