Vernieuwde Jaguar E-Pace weer op pad

Reeds een aantal maanden rijdt er zo nu en dan een stevig ingepakte Jaguar E-Pace aan onze spionagefotograaf voorbij. Ook deze maand is het weer raak, opnieuw in het hoge noorden. Hoewel het testwerk ongetwijfeld al vergevorderd is gezien de duur ervan, besluit Jaguar dat het nog geen tijd is om meer van de bijgepunte E-Pace te laten zien.

Wat er tot op heden dan wel te zien is, is dat de E-Pace een iets andere grille krijgt en ook is te verwachten dat de voor- en achterbumper wat worden bijgepunt. De kans is groot dat er onder de koets meer aan de hand is. De E-Pace staat op dezelfde basis als de Range Rover Evoque en die is onlangs grondig vernieuwd. Het leverde de Range Rover onder andere een lager wagengewicht op en dat zou voor de E-Pace dus ook kunnen gelden. Een welkome verbetering natuurlijk. Daarbij kan de E-Pace vanwege die vernieuwing op den duur ook als plug-in of mild-hybrid verschijnen. In dat geval zorgt waarschijnlijk een 1.5 benzine driecilinder (150 pk) met een 80 kW-elektromotor voor de aandrijving.