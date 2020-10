Overzicht: prijzen nieuwe Jaguar e-Pace

De inkt van de folder van de gefacelifte Jaguar e-Pace is nog niet droog of AutoWeek kan de complete prijslijst van de vernieuwde SUV vrijgeven. Dat betekent dat niet alleen alle mild-hybride aandrijflijnen, maar ook de kersverse plug-in hybride e-Pace P300e een prijs heeft!

De gefacelifte Jaguar e-Pace verstopt zijn noviteiten vooral onderhuids. Onder het slechts marginaal gewijzigde exterieur, dat vooral te herkennen is aan de koplampen met Double J-lichtsignatuur, verstopt Jaguar voortaan namelijk een hele rits nieuwe aandrijflijnen. Alle motoren zijn, met uitzondering van de handgeschakelde versie van de instapdiesel, voorzien van 48v mild-hybridetechniek. Nóg groter nieuws komt in de vorm van de P300e, een plug-in hybride! AutoWeek heeft alle prijzen van de herziene E-Pace voor je op een rij gezet, maar we beginnen met de plug-in hybride P300e.

Prijzen Jaguar e-Pace P300e

De Jaguar e-Pace krijgt een nieuwe P300e-motorversie. Het is voor het eerst dat de kleinste SUV van Jaguar met een plug-in hybride aandrijflijn leverbaar wordt. Die plug-in heeft een 1,5-liter driecilinder benzinemotor van 200 pk onder de kap, die samen met een 109 pk sterke elektromotor op de achteras een systeemvermogen van 309 pk en 540 Nm oplevert. De e-Pace P300e accelereert daarmee in 6,5 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 216 km/h. Wie die cijfers niet probeert te benaderen en het onder de laadvloer van de bagageruimte gehuisveste accupakket van 15 kWh zo efficiënt mogelijk benut, moet er een elektrische actieradius van 55 kilometer uit kunnen persen. De tankinhoud van de plug-in hybride P300e is met een inhoud van net geen 58 liter wel aanmerkelijk kleiner dan die van de conventionele benzine-variant (67 liter). De Jaguar P300e is niet leverbaar in de S en SE-uitvoeringen van de e-Pace. De prijslijst van de plug-in hybride SUV vangt aan met de R-Dynamic S-uitvoering. De vanafprijs van de plug-in hybride Jaguar P300e ligt op € 61.458.

Motor Aandrijving Transmissie Uitvoering Vanafprijs P300e (309 pk en 540 Nm plug-in hybride) AWD Automaat R-Dynamic S € 61.458 P300e (309 pk en 540 Nm plug-in hybride) AWD Automaat R-Dynamic SE € 64.158 P300e (309 pk en 540 Nm plug-in hybride) AWD Automaat R-Dynamic HSE € 68.808

Prijzen Jaguar e-Pace benzine

Alle benzinemotoren waarmee Jaguar de vernieuwde e-Pace levert, zijn voortaan uitgerust met mild-hybride techniek. De P200, P250 en P300 zijn alle drie weer 2.0 viercilinder turbomotoren die gekoppeld zijn aan een automatische transmissie. Ze krijgen gezelschap van een splinternieuwe P160, een 1,5-liter driecilinder die 160 pk en 260 Nm naar de voorwielen stuurt. De e-Pace sprint met deze basismotor in 10,3seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 197 km/h. Net als alle overige benzineversies, met uitzondering van de alleen als 300 Sport leverbare P300, levert Jaguar de P160 in alle denkbare uitvoeringen. De vanafprijs van de Jaguar e-Pace ligt dankzij de P160-benzinemotor op € 57.662. Dat is maar liefst tien mille lager dan de vorige instapversie, de ruim 67 mille kostende P200 AWD die voor het voor de facelift ook nog eens zonder MHEV-techniek moest doen.

Motor Aandrijving Transmissie Uitvoering Vanafprijs P160 (1.5 driecilinder MHEV, 160 pk, 260 Nm) Voor Automaat S € 57.662 P200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 320 Nm) Voor+achter Automaat S € 71.626 P250 (2.0 viercilinder MHEV, 249 pk, 365 Nm) Voor+achter Automaat S € 75.110 P160 (1.5 driecilinder MHEV, 160 pk, 260 Nm) Voor Automaat SE € 61.178 P200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 320 Nm) Voor+achter Automaat SE € 74.784 P250 (2.0 viercilinder MHEV, 249 pk, 365 Nm) Voor+achter Automaat SE € 78.268 P160 (1.5 driecilinder MHEV, 160 pk, 260 Nm) Voor Automaat R-Dynamic S € 60.520 P200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 320 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic S € 74.126 P250 (2.0 viercilinder MHEV, 249 pk, 365 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic S € 77.610 P160 (1.5 driecilinder MHEV, 160 pk, 260 Nm) Voor Automaat R-Dynamic SE € 63.678 P200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 320 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic SE € 77.234 P250 (2.0 viercilinder MHEV, 249 pk, 365 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic SE € 81.126 P160 (1.5 driecilinder MHEV, 160 pk, 260 Nm) Voor Automaat R-Dynamic HSE € 68.736 P200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 320 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic HSE € 82.734 P250 (2.0 viercilinder MHEV, 249 pk, 365 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic HSE € 86.234 P300 (2.0 viercilinder MHEV, 300 pk, 400 Nm) Voor+achter Automaat 300 Sport € 89.976

Prijzen Jaguar e-Pace diesel

Ook het dieselaanbod is voortaan net even anders. De 150 pk en 265 Nm sterke D150 wordt vervangen door de D165, die goed is voor een vermogen van 165 pk en 380 Nm. De krachtbron is leverbaar met een handgeschakelde zesbak en vierwielaandrijving. Die handgeschakelde versie met voorwielaandrijving is ook de enige motorversie op de prijslijst die het zonder mild-hybride techniek moet doen. De 180 pk en 430 Nm sterke D180 van weleer is vervangen door een D200 van 200 pk en 430 Nm. Deze variant is altijd vierwielaangedreven en standaard voorzien van een automaat. De D240 is komen te vervallen.

Motor Aandrijving Transmissie Uitvoering Prijs D165 (2.0 viercilinder, 165 pk, 380 Nm) Voor Handbak S € 59.887 D165 (2.0 viercilinder MHEV, 165 pk, 380 Nm) Voor+achter Automaat S € 67.854 D200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 430 Nm) Voor+achter Automaat S € 70.745 D165 (2.0 viercilinder, 165 pk, 380 Nm) Voor Handbak SE € 62.919 D165 (2.0 viercilinder MHEV, 165 pk, 380 Nm) Voor+achter Automaat SE € 70.837 D200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 430 Nm) Voor+achter Automaat SE € 73.778 D165 (2.0 viercilinder, 165 pk, 380 Nm) Voor Handbak R-Dynamic S € 62.387 D165 (2.0 viercilinder MHEV, 165 pk, 380 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic S € 70.304 D200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 430 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic S € 73.245 D165 (2.0 viercilinder, 165 pk, 380 Nm) Voor Handbak R-Dynamic SE € 65.369 D165 (2.0 viercilinder MHEV, 165 pk, 380 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic SE € 73.337 D200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 430 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic SE € 76.228 D165 (2.0 viercilinder MHEV, 165 pk, 380 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic HSE € 78.219 D200 (2.0 viercilinder MHEV, 200 pk, 430 Nm) Voor+achter Automaat R-Dynamic HSE € 81.161

Voor wie de tabellen niet in het artikel ziet: tussen de afbeeldingen staan platen van de prijslijst (foto's 8 en 9).