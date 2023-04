Is dit de vernieuwde Tesla Model 3?

In Nederland is de Tesla Model 3 sinds 2019 leverbaar, maar het model zelf bestaat al sinds 2016. De Tesla Model 3 werd immers al in april 2016 aan het internationale publiek voorgesteld en blaast dit jaar dus al zeven kaarsjes uit. Eind 2022 doken de eerste geluiden op over de komst van een vernieuwde Tesla Model 3 en nu is op Reddit een afbeelding opgedoken van wat zomaar die gefacelifte Model 3 zou kunnen zijn.

De ogenschijnlijk in een werkplaats gestalde Tesla Model 3 op de foto's heeft een compleet ander front dan het huidige model. De grote koplampen die de Tesla Model 3 momenteel heeft, zijn op dit zwarte exemplaar vervangen door beduidend plattere exemplaren waarmee de Model 3 uiterlijk dichter naar grote broers Model S en Model X kruipt. Ook nemen we in het front een vleugje waar van de nieuwe en nog altijd niet op de markt zijnde Tesla Roadster. In de vooral dichte bumper zien we in tegenstelling tot bij het huidige model geen mistlampen. Opvallend is ook het interieur van deze mysterieuze Tesla Model 3. Hoewel het dashboard afgedekt lijkt met een doek, zien we dat het deel achter het stuurwiel omhoog lijkt te lopen. Bij de huidige Tesla Model 3 gebeurt er achter het stuurwiel visueel namelijk vrij weinig.

Let wel: het is vooralsnog niet zeker of dit inderdaad de vernieuwde Tesla Model 3 is, of dat we te maken hebben met een slim geknutselde foto of een hobbyproject. Het met dode vliegen bezaaide front doet in ieder geval vermoeden dat dit zwarte exemplaar de nodige kilometers heeft gereden.

De vernieuwde Tesla Model 3 zou volgens eerdere geruchten goedkoper te produceren moeten zijn dan het huidige model, onder meer door het aantal componenten waaruit het interieur is opgebouwd verder terug te brengen. Eerder meldde Reuters op basis van vier anonieme bronnen dat de vernieuwde Tesla Model 3 in het derde kwartaal van dit jaar in China in productie zou moeten gaan.

Van de Tesla Model 3 zijn sinds 2019 in Nederland 42.556 exemplaren geregistreerd. Daarmee is het met afstand de best verkochte Tesla in ons land.