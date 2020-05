Facelift Friday: Lexus RX

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Lexus RX dankt z’n populariteit in belangrijke mate aan de Verenigde Staten, waar deze naar Europese maatstaven toch echt heel forse SUV al 15 jaar de populairste premium-auto is. Niet zo gek dus, dat Lexus zo’n belangrijk product regelmatig bijvijlt. Evenmin raar is dat het merk daarbij z’n bestaande kopersgroep niet voor het hoofd wil stoten. De wijzigingen zijn dus subtiel, maar zeker niet onbelangrijk.

Aan de voorkant vallen als eerste de koplampen op. De lichtunits hebben grofweg dezelfde vorm als voorheen, maar zijn tegelijkertijd net even wat breder en platter. Daarmee volgen ze de lijn die bij de pre-facelift-RX al in de bumper te zien was tussen de lichtunits en de grille, alsof het altijd al zo had moeten zijn.

De grille blijft natuurlijk van het opvallende ‘Spindle’-type, maar is tegelijkertijd nét even anders van vorm. Door aan de onderkant een randje af te schaven oogt het hekwerk nét wat minder omvangrijk, terwijl de verder naar binnen gedrukte flanken de opvallende vorm benadrukken. De indeling is ook anders: want de lamellen van weleer zijn vervangen door een opvallende, L-vormige elementen.



Zoals gebruikelijk ging ook de rest van de voorgevel op de schop. De hooggeplaatste mistlampen worden naar een plek in de voorspoiler verdrongen, zodat de bumper net wat strakker oogt dan voorheen.

Aan de achterkant kregen de lichtunits een nieuwe indeling. Waar het rood voorheen onder het witte glas van de richtingaanwijzers werd geplaatst, is dit nu precies omgekeerd.

Het interieur lijkt bij een snelle blik identiek aan de pre-facelift-RX, maar er is toch een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo staat het centrale scherm dichterbij de bestuurder. Niet zonder reden: het is een touchscreen. Daarmee is een belangrijk kritiekpunt van de RX, namelijk de door velen als omslachtig ervaren controller-bediening, onderuit gehaald. In plaats van de controller is er nu een touchpad, voor wie dat fijner vindt dan het beroeren van het scherm.