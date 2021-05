Infiniti QX60 toont z’n dashboard

De Infiniti QX60 is de populairste Infiniti in de VS, toch een zeer belangrijke markt voor het model. Het model, dat nooit in Europa is gevoerd, laat zich omschrijven als het premiumbroertje van de Nissan Pathfinder. Het is een zevenzits SUV en als zodanig ziet Infiniti ‘m als een concurrent voor auto’s als de Volvo XC90 en Lexus RX, maar ook voor de hier niet bekende Acura MDX.

Knoppen

Nu is die Nissan Pathfinder onlangs in een geheel nieuw jasje gestoken. Dat bekent dat een nieuwe QX60 aanstaande is. Geen overbodige luxe, want het model bestaat al sinds 2012. Na eerdere afbeeldingen van een gecamoufleerde buitenkant krijgen we nu een interieur te zien. Dat ziet er duidelijk hoogwaardiger uit dan dat van de Murano. Onderscheidende elementen zijn het optisch kamerbrede ventilatierooster en het in ruitjesvorm gestikte leer (of leer-achtige materiaal) op het dashboard. Het scherm is er bovenop geplaatst, maar de Infiniti krijgt nog wel gewoon een knoppencluster voor de climate control mee.

Infiniti vermeldt meteen wanneer de onthulling van deze gezins-SUV moet plaatsvinden: 23 juni is het zover.

JX35

De huidige QX60 heette aanvankelijk JX, gevolgd door een ‘35’ voor de cilinderinhoud van de V6. In 2014 werd het model echter omgedoopt tot QX60, in lijn met de rest van het gamma van Infiniti. Dat luxemerk van Nissan heeft het ook even in Europa geprobeerd, maar staakte die pogingen in 2020 definitief. De QX60 – of JX- is hier nooit leverbaar geweest.