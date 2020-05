Indonesia International Motor Show jaar uitgesteld

Helaas is er weer een autobeurs 'slachtoffer' geworden van de coronacrisis. De Indonesia International Motor Show kan niet doorgaan dit jaar. Eerder werd de show, die in april al plaats had moeten vinden, nog uitgesteld. Nu ziet de organisatie het als de beste stap om het voor de rest van 2020 te laten schieten. De planning is om in de tweede helft van februari volgend jaar de IIMS wel weer te organiseren.

Voor de Europese markt is de IIMS weliswaar geen heel relevante autoshow, maar er worden van oudsher wel vaak leuke auto's voor de Aziatische markt gepresenteerd. Zo trok Honda er vorig jaar het doek van de vernieuwde BR-V en toonde het er een jaar eerder de Small RS Concept, die uitmondde in de Honda Brio. Andere Japanse merken, zoals Suzuki en Daihatsu, grijpen de show ook vaak aan om nieuwigheden voor de Aziatische markt te presenteren.

Vanwege de coronacrisis zagen we de afgelopen maanden al meerdere autoshows van de kalender verdwijnen. Voor de Europese markt was het schrappen van de beurs in Genève de grootste klap, maar ook shows als de New York International Auto Show, de Autosalon van Parijs en klassiekerfeestje Techno-Classica in Essen gingen of gaan niet door op de geplande data.