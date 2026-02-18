Jaguar heeft het maar druk met het heruitvinden van zichzelf. Dat is helemaal niet voor het eerst. Zo'n acht jaar geleden kwamen de Engelsen namelijk ook al met een revolutionair model: de elektrische Jaguar I-Pace. Die is sindsdien stevig afgeschreven. Je koopt een frisse Jaguar I-Pace al voor minder dan een kwart van de oorspronkelijke nieuwprijs!

Tot op heden lijkt nog altijd te gelden dat je een nieuwe elektrische auto niet moet kopen met het oog op een hoge restwaarde. De Jaguar I-Pace blijkt absoluut geen uitzondering op die regel. De eerste elektrische Jaguar ooit werd in 2018 gelanceerd en in de acht jaar dat het model op de markt is, zijn de prijzen van gebruikte Jaguars I-Pace in rap tempo gedaald. We richten ons vizier ditmaal op een Jaguar I-Pace occasion uit december 2018. Nieuw kostte hij €82.450. Ruim zeven jaar later is daar nog geen 20 procent van over. Hij mag namelijk al voor €16.845 met je mee naar huis.

Voor dat bedrag krijg je bepaald geen afgebeuld exemplaar. Hij heeft 144.718 kilometers achter de rug en volgens de verkoper is de SoH (State of Health) van de batterij nog bijna 90 procent. Het is een Jaguar I-Pace EV400 S en dat betekent dat je om vermogen zeker niet verlegen zit. De twee elektromotoren zijn samen goed voor 400 pk en 696 Nm. Met die elektrokracht stamp je vanuit stilstand in slechts 4,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Jaguar gaf in 2018 een WLTP-bereik op van 470 kilometer. Wie zijn rechtervoet in bedwang kan houden en niet vies is van een beetje hypermilen, moet daar onder de juiste omstandigheden vast nog wel zo'n 380-400 kilometer uit kunnen persen. Snelladen kan met 100 kW. Tegenwoordig niet indrukwekkend, maar ook nu zijn er nog legio EV's te koop met lagere laadvermogens.

Een tweedehands Jaguar I-Pace rijden kan overigens voor nog minder. De gebruikte Jaguar in dit artikel, is namelijk niet eens de goedkoopste i-Pace in het AutoWeek-occasionaanbod. Voor dit exemplaar uit hetzelfde bouwjaar betaal je nog eens €1.000 minder, maar de verkoper geeft geen SoH (State of Health) van de batterij op.