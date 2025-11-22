In alle Europese landen is het dragen van een veiligheidsgordel verplicht op elke zitplaats die van een gordel is voorzien. Er is echter één uitzondering: Monaco. Waarom?

De gordelplicht in Europa is al vele decennia een geaccepteerd gegeven. Sommige landen kennen uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een medische vrijstelling, voor taxichauffeurs of bij het achteruitrijden of inparkeren. Maar er is geen enkel Europees land waar je geen veiligheidsgordel hoeft te dragen. Afgezien van Monaco.

De reden is de officiële maximumsnelheid van 50 km/h. Dat maximum is op zich al opvallend genoeg: Monaco heeft waarschijnlijk de hoogste concentratie sportwagens — en zelfs super- en hypercars — ter wereld.

Verkeersveiligheidsexperts bestempelen het ontbreken van de gordelplicht in Monaco vaak als achterhaald, gezien de huidige verkeerssituatie, en nu zijn er politici die zich daarbij aansluiten. "Zelfs bij 50 km/h nodigen onze wegen uit tot snelheid”, zei nationaal raadslid Jade Aureglia, geciteerd door de krant Nice Matin. "En we staan bekend als een land van racecircuits en snelheid.”

Steeds meer politici pleiten daarom voor een verplichting. Tijdens de discussie rond een nieuwe verkeersveiligheidswet in Monaco spraken enkele raadsleden zich uit voor verandering.

Eén raadslid stelde voor om het dragen van veiligheidsgordels op zijn minst ’s avonds te verplichten, omdat alcoholgebruik dan zorgt voor een groter risico. De voorstanders van de gordel zijn wel in de minderheid.

Volgens Patrick Rinaldi, voorzitter van de Monegaskische verkeersveiligheidsvereniging, is het ontbreken van een gordelplicht een ‘monumentale fout’. In een interview met L’Observateur de Monaco in 2024 wees hij erop dat zelfs botsingen op lage snelheid dodelijk kunnen zijn en dat er door de jaren heen verkeerde gewoonten zijn ontstaan.

Hij benadrukte bovendien het gebrek aan alcohol- en snelheidscontroles in het prinsdom: er zijn geen vaste flitscamera’s, weinig wegcontroles en in de Fairmont-tunnel worden regelmatig snelheden boven de 100 km/u gemeten.

In 2023 vielen er zes doden op de Monegaskische wegen, wat het debat opnieuw aanwakkerde.

