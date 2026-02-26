Ga naar de inhoud
Het gaat met Nissan iets minder beroerd: piepkleine verkoopstijging van 0,6 procent

Dat kan beter

1
Nissan Leaf
Lars Krijgsman

Het gaat al jaren slecht met Nissan. Of 2026 een beter jaar wordt voor het merk? Wie zal het zeggen. De voortekenen zijn in ieder geval niet fantastisch.

Nissan zit momenteel middenin een gigantische reorganisatie. Er worden fabrieken gesloten, werknemers ontslagen en talloze processen worden gestroomlijnd om de al jaren dalende financiële lijn weer opwaarts te stuwen. Vorig jaar verkocht Nissan wereldwijd 3,2 miljoen auto's en lichte bedrijfswagens. Dat waren er ruim 4 procent minder dan de 3,35 miljoen exemplaren auto's die Nissan in 2024 verkocht. 2024 was ook al geen fantastisch jaar voor Nissan. Ter vergelijking: in 2019 verkocht Nissan wereldwijd 5,18 miljoen auto's, in 2018 5,65 miljoen exemplaren. Nissan is 2026 helaas ook niet geweldig gestart, maar er is wel een kleine verkoopplus.

In januari verkocht Nissan wereldwijd 252.603 nieuwe personenauto's en bedrijfswagens. Dat waren er 0,6 procent meer dan in januari vorig jaar. Om dat in perspectief te zetten: Toyota en Lexus verkochten in januari samen wereldwijd 822.577 auto's, 4,7 procent meer dan in januari 2025.

In thuisland Japan kreeg Nissan in januari echter een verkooptik van ruim 11 procent en in Europa liepen de verkopen van Nissan met 13,2 procent terug naar slechts 26.185 stuks. In belangrijke markten als de Verenigde Staten en China noteerde Nissan daarentegen wel flinke plussen achter zijn naam. In de Verenigde Staten zijn in januari bijna 5 procent meer Nissans verkocht dan in januari vorig jaar. In China zelfs 10,2 procent.

Kijken we naar hoeveel auto's Nissan in januari heeft geproduceerd, dan komen we weer dieprode cijfers tegen. Wereldwijd bouwde Nissan in januari 7,2 procent minder auto's dan in januari 2025.

1 Bekijk reacties
Nissan

