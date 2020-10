In het Wild: Toyota Starlet (1978)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Een auto hoeft echt niet in topstaat te zijn om op het erepodium getild te worden. Dat bewijst deze leuke Toyota Starlet, die niet onaangeroerd is gebleven door de tand des tijds. AutoWeek-lezer Robert Elderman spotte hem in Arnhem. Bedankt voor het toesturen.

Sommige auto's schitteren in 'In het Wild' omdat ze al zeldzaam waren toen ze uitkwamen, anderen zijn zeldzaam geworden met het verstrijken van de tijd. Dat laatste geldt voor deze Toyota Starlet uit 1978. Eén van de auto's die de Japanse automobiele verovering van het Europese continent inluidde. De écht grote aantallen kwamen met de tweede voor Europa bestemde generatie in de jaren 80, maar deze P60-generatie zag je ook regelmatig. Tegenwoordig niet meer en dat is geen schande, we hebben het hier immers over een auto van 42 jaar oud die nooit echt een liefhebbersstatus heeft bereikt.

Dat maakt het extra leuk dat deze er nog is. Zo te zien is het een auto die gewoon nog in de buitenlucht geparkeerd staat en afgaande op de betrekkelijk verse apk ook nog gewoon bedoeld is voor (mogelijk zelfs dagelijks) vervoer. De huidige eigenaar heeft hem inmiddels zo'n twee jaar en lijkt hem niet aangeschaft te hebben om hem in topstaat terug te brengen. Gewoon lekker rijden in originele staat (die wielen daargelaten), al kunnen we ons voorstellen dat je dan aardig wat idealen opzij moet zetten.

Het wordt niet helemaal helder wat er in het neusje van de Toyota ligt, maar deze Starlet was in ieder geval leverbaar met een 1.0, 1.2 en 1.3. Bescheiden maar voor hun tijd alleszins acceptabel krachtige motoren, waarvan het vermogen via de achterwielen op het asfalt overgebracht werd. Jazeker, achterwielaandrijving in een kleine auto was toen nog een ding. Het moet ongetwijfeld een bijzondere ervaring zijn om hier nog dagelijks mee de weg op te gaan. Het is alleen wel te hopen dat hij op den duur toch even goed onderhanden genomen wordt. Het lijkt er immers op dat de roestduivel er nu toch wel eng veel vat op krijgt.

Bedankt voor deze leuke spot, Robert!