In het Wild: Bristol Beaufighter (1984)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Een uitzonderlijke schoonheid is het misschien niet, maar zeldzaam is hij wel, deze Bristol Beaufighter uit 1984. AutoWeek-lezer René van Kessel kwam hem tegen in Zaltbommel en was zo vriendelijk om zijn bijzondere vondst met ons te delen. Dank daarvoor, want het is een uiterst speciale spot.

We begrijpen René van Kessel volkomen dat het niet gelijk helder was wat hij voor zich had toen hij deze Bristol trof. Zelfs in thuisland Engeland zou dit een enorme zeldzaamheid zijn. Bristol kende immers in de jaren 60 en 70 nog bescheiden succes met z'n 411, maar deze opvolger kon het merk niet helemaal de gehoopte nieuwe successen brengen. Hij deelde zijn basis met de 603 (in zijn latere jaren ook bekend als Blenheim), die je vanwege zijn relatief grotere populariteit ongetwijfeld bekender voor zal komen.

Hoewel het in dit geval gaat om een Bristol Beaufighter, is het in de basis een 412. Beaufighter was de naam die Bristol vanaf 1980 aan de reeds in 1975 geïntroduceerde auto gaf. Weer later, vanaf 1984, stond de auto te boek als Beaufort. Het gaat in dit geval dus om een heel late Beaufighter, die sinds 2009 in Nederland is. Iemand was zo gecharmeerd van de markante Engelsman, dat hij deze kant op gehaald is. Eerlijk is eerlijk, dan rijd je ook wel wat bijzonders. Van de Beaufighter (vernoemd naar een bommenwerper uit WO2 die ook door Bristol werd gebouwd) zijn er volgens Bristol namelijk maar 20 (!) gemaakt.

Zoals gezegd vormde de 603 de basis voor de 412, alleen zorgt de door Zagato getekende koets voor een totaal ander voorkomen. Helemaal bijzonder is het dak. De Beaufighter die we hier op de foto's zien, staat te boek als een Targa, al heeft het ook wel wat van een Landaulet weg. Een constatering die René van Kessel absoluut terecht met ons deelde. Niet alleen is het dakdeel tussen de voorste en achterste raamstijl weg te nemen, maar je kunt ook de achterste kap nog wegvouwen. Een in twee delen wegklapbaar dak dus, waarmee je dicht, halfopen of open kunt rijden. Als het even kan, is helemaal open natuurlijk het lekkerst. Zeker omdat je dan de 171 pk sterke geblazen 5,9-liter V8 hoort gorgelen via de vier behoorlijk ver uitstekende uitlaateinden. 171 pk is voor huidige maatstaven niets voor zo'n groot turboblok, maar met z'n 241 km/h topsnelheid was het zeker voor z'n tijd wel een snel ding.

Hoewel je het zo op het eerste gezicht misschien niet zou zeggen, is dit dus één van de meest exclusieve spots die we in tijden hebben gehad in In het Wild. Wie goed om zich heen kijkt, vindt nog eens wat! Heb jij nou ook iets bijzonders gezien (hoeft echt niet gelijk zo spectaculair te zijn als hier het geval is), dan horen we het graag. Stuur je foto's o.v.v. 'In het Wild' naar journaal.autoweek@autoweek.nl en wie weet schittert jouw inzending dan snel in deze rubriek.