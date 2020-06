In het Wild: GMC Yukon XL Denali

De full-size SUV’s van General Motors zijn er traditioneel onder de merken Chevrolet, GMC en Cadillac, oplopend in prijs en luxeniveau. De pick-ups die technisch aan deze auto’s verwant zijn, kom je geregeld tegen in Nederland, maar deze GMC Yukon XL is hier een zeer zeldzame verschijning.

Dat die pick-ups wel, en hun SUV-broertjes niet vaak worden gezien in Nederland, komt natuurlijk in de eerste plaats doordat de versies met laadbak doorgaans zonder aanpassingen in aanmerking komen voor de grijs-kenteken-regeling. Een grote SUV mét achterbanken is in Nederland nu eenmaal een duur bezit.

Des te verbazingwekkender is het dat het iets kleinere broertje van deze auto, de Chevrolet Tahoe, tussen 2000 en 2006 gewoon leverbaar was in Europa. Het gaat om een ‘truck’ van de GMT800-generatie, die in het jaar 2000 ook in de VS z’n marktintroductie beleefde.

De SUV’s op dit platform verschenen net als voorheen in een ‘korte’ en een serieus lange variant. Bij Chevrolet heetten die respectievelijk Tahoe en Suburban.

‘Suburban’ is inmiddels uitgegroeid tot de langstlopende modelnaam uit de autowereld, maar bij broertje GMC was men wat minder consequent. De naam Yukon was daar tussen 1991 en 2000 voorbehouden aan de korte variant, terwijl het GMC-equivalent van de Chevrolet Suburban simpelweg GMC Suburban werd genoemd. Sinds 2000 heet het lange broertje van de Yukon ‘Yukon XL’, en die eerste Yukon XL is de auto die op deze pagina schittert.

Die ‘XL’ is op geen enkele manier overdreven. Zo’n über-Yukon is dik een halve meter langer dan een ‘gewone’ Yukon, waarmee het totaal op 5,57 meter komt. De breedte neemt een dikke 2 meter in beslag, terwijl het met een hoogte van 1,86 nog maar net mogelijk moet zijn om in Nederlandse parkeergarages een plekje te vinden. Het gewicht mag er ook zijn: 2.610 kg. Dit bakbeest rijdt trouwens gewoon op benzine, terwijl veel geïmporteerde Amerikaanse mastodonten een lpg-tank hebben.

Deze bewuste Yukon XL is ook nog een Denali, de absolute topversie van de reeks. Dat betekent dat acht inzittenden niet alleen zwemmen in de ruimte, maar ook baden in luxe. De auto staat er netjes bij en is in deze gedistingeerde kleurstelling en een helemaal originele uitdossing niet eens zo’n onvriendelijke verschijning.

Een bijzonder detail zijn overigens de achterlichten. Suburbans en Yukons die voor én na dit model op de markt verschenen, beschikten vrijwel altijd over geheel rode exemplaren waarin het remlicht ook de rol van richtingaanwijzer vervult. Deze typisch Amerikaanse indeling werd voor deze generatie van de modelreeks wereldwijd aan de kant geschoven voor de hier getoonde opstelling, met de meer Europese oranjekleurige richtingaanwijzers.