Chevrolet Suburban krijgt Walk of Fame-ster

De Chevrolet Suburban krijgt een Award of Excellence. Dat betekent dat zijn modelnaam voortaan op een rozerode ster van de Walk of Fame in Hollywood prijkt.

De Amerikaanse SUV kreeg voor het eerst een filmrol in 1952. Vanaf 1956 verscheen de Chevrolet Suburban elk jaar in minstens één film of serie. Inmiddels staat de teller op 1.750 films en series met een rol voor de Suburban. Gezinsauto, bedrijfswagen of FBI-werkpaard: voor talloze verschillende rollen worden Suburbans ingezet. Het model is sinds jaar en dag een alleskunner voor de Amerikanen en dat geldt klaarblijkelijk ook op de filmset.

Als je de Chevrolet Tahoe meetelt, kom je uit op meer dan 2.500 verschillende film- en serierollen voor het modelduo. De Tahoe is het kortere broertje van de Suburban en kwam voor het eerst op de markt in 1995. Sinds dat jaar kreeg ook de Tahoe elk jaar een rol in een film of televisieserie. De Chevrolet Suburban is het eerste automodel dat een Award of Excellence-ster krijgt.