Import occasions 2020 blijft achter

2020 is hard op weg een recordjaar te worden voor de occasionverkoop, maar dat is niet te danken aan de import van gebruikte auto's. Tot en met november werden 194.932 occasions naar ons land gehaald, 7,2 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Bovag zijn het vooral de coronamaatregelen die de eerste helft van het jaar de toestroom afknepen, met in april zelfs bijna 90 procent minder. In maart waren de keuringsstations van de RDW enkele weken dicht, zodat ook de levering van importoccasions stil kwam te vallen. Die maand eindigde dan ook met -55 procent, mei deed het bijna 60 procent minder dan dezelfde maand in 2019. Inmiddels is het overigens wel weer aardig aangetrokken, met een plus van 8 procent vorige maand.

Van de ingevoerde occasions was 79,3 procent benzine, 12,2 procent diesel een een kleine 2 procent elektrisch. Daaruit blijkt dat benzine terrein wint ten opzichte van diesel, terwijl het aantal ingevoerde EV's met een eerder leven met 50 procent toenam.

Occasionimport is van groot belang voor de Nederlandse autobranche, aldus de Bovag. Daarmee worden de voorraden op peil gehouden zodat de koper voldoende keuze heeft. Zonder import zou er een mismatch zijn tussen aanbod en vraag, stelt de branchevereniging. Met name benzineauto's met een lage kilometerstand zijn gewild. Met zo'n twee miljoen transacties per jaar (vakhandel en particuliere verkopen opgeteld) is de occasionhandel zes keer zo groot als de markt voor nieuwe personenauto's.

Dit zijn de meest geïmporteerde personenauto's van 2020 (t/m november):

1 Volkswagen Golf 8.336 2 Volkswagen Polo 8.210 3 Nissan Qashqai 4.112 4 Renault Captur 3.751 5 Ford Focus 3.292 6 Volkswagen Tiguan 3.171 7 Fiat 500 2.977 8 Ford Fiesta 2.969 9 Toyota Yaris 2.908 10 Mini One/Cooper 2.783

Geïmporteerde EV's in 2020 (t/m november):