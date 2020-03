Dít is de BMW Concept i4

Nieuwe modellen van BMW blijven veelal in grote lijnen trouw aan de concept-cars die aan de productieversies vooraf gingen en dat maakt de onthulling van deze Concept i4 alleen maar interessanter. Het studiemodel dient namelijk als vooruitblik op een een volledig elektrische Gran Coupé die onder de modelnaam i4 door het leven zal gaan, een auto die natuurlijk gerelateerd is aan de op stapel staande nieuwe 4-serie Gran Coupé.

Als de in 2021 op de markt te verschijnen i4 technisch nagenoeg gelijk blijft aan deze concept-car, kunnen we een behoorlijk inzetbare auto van BMW verwachten. De vierdeurs heeft namelijk een accupakket met een capaciteit van zo'n 80 kWh, goed voor een WLTP-actieradius van maximaal 600 kilometer. Het elektrische hart is 530 pk sterk en met die elektrokracht moet de Concept i4 zich in zo'n 4 seconden naar 100 km/h kunnen lanceren. De topsnelheid ligt boven de 200 km/h. Klinkt de Concept i4 dan nog een beetje? Dat ziet volgens zijn scheppers wel snor. BMW heeft de hulp van componist Han Zimmer ingeschakeld om samen met BMW's eigen ontwikkelaars de i4 een set passende stembanden te geven.

Naast het technische aspect is natuurlijk ook de visuele kant van de auto interessant. De Concept i4 heeft een eigen versie van de zeer opvallend en ver naar beneden doorlopende nierengrille die BMW voor het eerst op de Concept 4 Serie liet zien. Die nierengrille is op de Concept i4 helemaal dicht, het is tenslotte een EV. Het dichte paneel herbergt een brede verzameling sensoren. De koets van de Concept i4 is Frozen Light Copper gespoten, een lakkleur die eerder op de Concept iNext te zien was. BMW maakt verder gebruik van blauwe accenten, een link met het i-label van BMW. Ook aerodynamisch gevormde wielen zijn volgens BMW uitermate licht, maar de fabrikant geeft niet vrij hoeveel kilo ze in de schaal leggen. BMW plakt verder een herziene versie van zijn merkembleem op de auto, een nieuwe variant die ook op andere BMW's gebruikt gaat worden. Daarnaast geeft het merk aan dat het met het ontwerp van de Concept i4 "[...] het designpotentieel ervan binnen het merk" opzoekt.

In het interieur plaatst BMW een groot gebogen display dat vooral op de bestuurder is gericht. Het scherm geeft ook in grote lijnen weg hoe het binnenste van de op stapel staande iNext, het beoogde elektrische vlaggenschip van BMW, er uit komt te zien. Knoppen moet je in de Concept i4 met een vergrootglas zoeken, nagenoeg alle functies laten zich via het scherm bedienen. BMW heeft drie zogenoemde 'Experience Modes' ontwikkeld voor het display, Core, Sport en Efficient. Het gekozen thema beïnvloedt niet alleen de gebruikte kleuren, maar bepaalt ook welke informatie wordt weergegeven. Verwacht ook hier in de toekomst meer van terug te zien. Zaken als de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem zijn middels slimme designfoefjes weggewerkt. Het interieur is afgewerkt met Gold Bronze-kleurige accenten terwijl zaken als de iDrive-knop en de knoppen voor de geheugenfunctie van de elektrisch verstelbare stoelen in kristalglas zijn uitgevoerd.

De i4 loopt vanaf eind 2021 van de band in München. Dit jaar nog komt BMW met iX3 met een volledig elektrische versie van de X3.