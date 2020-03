Automobili Pininfarina Battista Anniversario is kostbaar verjaardagscadeau

De Autosalon van Genève diende voor Automobili Pininfarina vorig jaar als podium om zijn eerste extremist op te presenteren: de Battista. Vandaag, een jaar later, had de 2020-editie van de Zwitserse autobeurs de geboortegrond van de Battista Anniversario moeten zijn, maar wegens het afgelasten van die autoshow moet de speciale editie met een puur digitaal debuut genoegen nemen.

De Battista Anniversario is in het leven geroepen om de negentigste verjaardag van designhuis Pininfarina te vieren, een designhuis dat met Automobili Pininfarina een tak heeft die ook zelf auto's ontwikkelt en bouwt. De feestelijke editie is voorzien van wat Automobili Pininfarina het Furiosa-pakket noemt, een doos vol uit koolstofvezel opgetrokken zaken als plitters, spoilers en diffusers. In het geval van de Battista Anniversario is de uiterlijke aankleding, die nu ook beschikbaar is voor de 'reguliere' Battista, in twee kleuren uitgevoerd: Iconica Blu en Bianco Sestriere. De Battista Anniversarion heeft onder meer een forse achterspoiler en opvallend gevormde spiegelkappen. De koets van de feestelijke Battista is uitgevoerd in de kleuren Bianco Sestriere Grigio Antonelliano en Iconica Blu. Volgens Pininfarina neemt het met de hand in deze kleuren uitvoeren van de hypercar weken tijd in beslag. Onder de auto vinden we lichtmetalen wielen die voor 20- en achter 21-inch meten, exemplaren met een centrale wielmoer. Het lichtmetaal is goed voor een gewichtsreductie van zo'n tien kilo ten opzichte van de normale Battista. Het interieur van de Battista Anniversario is uitgevoerd met zwart leer en alcantara. Pininfarina belooft meer downforce en dus hogere bochtsnelheden en verbeterde stabiliteit op hoge snelheid.

Aan de aandrijflijn wordt niet gerommeld en dat betekent dat ook deze Battista Anniversario de van het Kroatische Rimac afkomstige elektrische aandrijflijn die 1.900 pk en 2.300 Nm over alle vier de wielen verdeelt. Hat accupakket heeft een capaciteit van 120 kWh, volgens Pininfarina goed voor een actieradius van zo'n 450 kilometer. Een sprintje naar een snelheid van 100 km/h is in minder dan twee seconden al achter de rug. Misschien nog wel indrukwekkender: in minder dan twaalf tellen staat de 300 km/h op de klok. De topsnelheid van deze Anniversario ligt op 350 km/h.

Automobili Pininfarina gaat slechts 5 van de in totaal 150 te bouwen Battistas als Anniversario uitvoeren. Het prijskaartje: een heftige € 2,6 miljoen...