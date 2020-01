IAA vindt voortaan niét in Frankfurt plaats

Het Duitse Verband der Automobilindustrie (VDA) heeft de knoop doorgehakt: de volgende IAA vindt niet in Frankfurt plaats. Daarmee verliest Frankfurt het grote autofeest waarvan de Duitse stad zeventig jaar de gastheer was.

Het contract tussen de autobeurs en het beursterrein in de Duitse stad liep vorig jaar af. ‘Frankfurt Messe’ deed nog mee in de race naar een nieuwe samenwerking, maar het VDA bedankt hiervoor. Met 500.000 toeschouwers reisden flink minder bezoekers af naar de vorige IAA, die afgelopen herfst plaatsvond. Twee jaar eerder tikte Frankfurt namelijk nog de 800.000 bezoekers aan. Daarnaast is ook gesteld dat de afgelopen beurs een belangrijk thema, duurzame mobiliteit, niet kon verbeelden. In plaats daarvan waren er blokkades en heftige demonstraties van klimaatactivisten.

In totaal wilden zeven steden de nieuwe IAA binnen hun stadsring halen. Naast Frankfurt bedankt VDA nu ook Hannover, Stuttgart en Keulen vriendelijk voor hun aanbieding. Nog drie steden doen er nu mee. Binnen enkele weken wordt bekendgemaakt of we in de herfst van 2021 naar Hamburg, Berlijn of München mogen afreizen voor de volgende IAA.

De Internationale Automobilausstellung (IAA) vindt sinds 1951 tweejaarlijks plaats op het grote beursterrein in Frankfurt. Sindsdien beleefden vele auto’s daar hun werelddebuut, zoals de Opel Calibra (1989), de BMW X3 (2003), de Seat Altea (2003) en de Ferrari 458 Italia (2009). Het afgelopen jaar waren de meeste spotlights gericht op de Volkswagen ID.3 en de Land Rover Defender. De allereerste IAA werd overigens in 1897 gehouden. Dat gebeurde destijds in Berlijn.