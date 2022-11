Hyundai's grootste verboden vrucht: Grandeur

Dat Hyundai zijn hoogst gepositioneerde modellen heeft ondergebracht bij Genesis betekent zeker niet dat er midden Hyundai geen plek meer is voor een dik 5 meter lange en met verwennerij afgeladen topsedan. We stellen je graag de splinternieuwe Hyundai Grandeur voor, een verre afstammeling van de gelijknamige auto die eerder decennium ook in Nederland kon kopen. De nieuwe Grandeur illustreert op fraaie wijze hoe de auto-industrie zich in relatief korte tijd heeft ontwikkeld.

Op ons digitale podium tillen geregeld nieuwe modellen die niet naar Nederland komen, maar waar we je als liefhebbers van de autowereld in zijn breedste verschijningsvorm graag over vertellen. Ditmaal gaat de aandacht uit naar de nieuwe Hyundai Grandeur, een auto met een bekende naam. Tussen 2005 en 2010 verkocht Hyundai namelijk ook in Nederland een Grandeur, een auto die toen in Europa het als Hyundai's topmodel fungeerde maar die onder meer in thuisland Zuid-Korea en de Verenigde Staten de Hyundai Genesis en Equus nog boven zich hoefde te dulden. De voorganger van die Grandeur ken je wellicht ook, die ging bij ons namelijk als XG door het automobiele bestaan. De afstammelingen van de Hyundai Genesis en Equus gaan nu als respectievelijk G80 en G90 door het leven bij Hyundai's luxemerk Genesis en dat maakt de Grandeur weer Hyundai's hoogst gepositioneerde sedan.

De nieuwe Hyundai Grandeur is alweer de zevende generatie van het model en is daarmee de derde opvolgende generatie van het model die aan Europese neus voorbijgaat. Dat Hyundai nu met een nieuwe Grandeur komt is vrij opvallend. Het vorige model werd immers pas in 2016 gepresenteerd en ging in 2019 zeer ingrijpend onder het mes. De in dat jaar doorgevoerde facelift bracht niet alleen een nieuwe voor- en achterkant naar het model, maar maakte de auto zes centimeter langer én bracht zelfs een met 4 centimeter gegroeide wielbasis met zich mee dankzij een heuse platformwissel. Net als de Santa Fe destijds. Toch blijkt ook die uitvoerige updateronde niet voldoende voor de ambities die Hyundai met de nieuwe Grandeur heeft, met als gevolg dat er al na krap zes jaar een splinternieuw model op je scherm staat.

Hyundai's nieuwe sterspeler groeit ten opzichte van het model dat hij vervangt in de lengte met 4,5 centimeter tot 5,04 meter, terwijl de wielbasis met 1 centimeter groeit. De nieuwe Grandeur is het Hyundai-equivalent van de Kia K8 en deelt dan ook zijn N3-platform met die voorheen Cadenza geheten auto. Het uiterlijk van de Grandeur hebben we reeds uitgebreid behandeld, maar is nog een tour in vogelvlucht waard. Het model is helemaal Hyundai nieuwe stijl, compleet met een eigenwijs front met daarin een over de gehele breedte lopende strip led-dagrijverlichting met een verdieping lager in de grille de daadwekelijke koplampen aan weerszijden van de grille. Een dergelijk design ken je wellicht al van de Staria en lijkt ook op de op stapel staande Hyundai Ioniq 7 te komen. Misschien nog wel opvallender is het profiel van de Grandeur. De sedan heeft een relatief hoge raampartij die ter hoogte van de achterportieren omlaag duikt om te eindigen in een opvallend korte sedankont. De C-stijl is door de komst van een eigenwijs extra zijruitje opgesplitst in twee delen.

Ook het interieur verdient een beschrijving. In de algehele vorm van het dashboard zien we invloeden terug van Amerikaanse auto's uit het verleden. Het geheel tot op zekere hoogte namelijk uit een vrij platte 'plank' waarin alle instrumenten, schermen en panelen zijn verwerkt. Achter het stuur zit een digitaal instrumentarium dat is samengesmolten met het 12,3 inch metende infotainmentdisplay waarop compleet nieuwe software draait. Tussen de middenconsole en middentunnel zit een 10,25 inch scherm waarmee je zaken als de klimaatregeling aanstuurt. Opvallend detail: de column shifter keert terug. De keuzehendel van de automaat zit namelijk aan de stuurkolom! Over Amerikaans gesproken.

Opvallend is de relatief lage plaatsing van de strook waarin de uitstroomopening van het ventilatiesysteem zijn verwerkt. Hyundai geeft de kunststof delen die de inzittenden het vaakst aanraken een antibacteriële behandeling. Zaken als extra geluidswerend glas, elektrisch verstelbare rugleuningen van de achterste zitplaatsen en elektrisch bedienbare gordijntjes achterin geven weg dat Hyundai de inzittenden in de Grandeur vooral wil overladen met comfort.

Ondanks dat Hyundai's vlaggenschip ruim 5 meter lang is, komt de auto gewoon beschikbaar met een relatief bescheiden 1.6, al wordt die geblazen viercilinder gecombineerd met hybride hardware. Het systeemvermogen van die hybride Grandeur bedraagt 180 pk. Wie meer kracht en souplesse wil, kan bij Hyundai aankloppen voor een 3.5 GDi V6, een machine die 300 pk en 360 Nm opwekt.

De nieuwe Grandeur komt natuurlijk niet alleen in Hyundai's thuisland op de markt. Ook buiten Zuid-Korea worden diverse automarkten met de auto verblijd, al krijgt gaat hij in die markten - net als eerder - weer Azera heten.

Geen uiteenzetting over een automobiele verboden vrucht zonder jouw mening te pijlen. Is het een gemis dat de Hyundai Grandeur niet naar Nederland komt? Zie jij jezelf er wel in rondrijden? Waarom wel, of waarom juist niet?