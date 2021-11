Hyundai toont stukjes elektrische SUV Seven

Hyundai geeft de eerste visuele flarden vrij van een nieuwe elektrische SUV. Het gaat om een studiemodel dat luistert naar de naam Seven. De Seven geldt natuurlijk de voorbode van een elektrische SUV die Hyundai aan de Ioniq-familie toevoegt.

Hyundai trekt op 17 november tijdens AutoMobility in Los Angeles het doek van de Seven, een studiemodel waarmee het merk vooruitblikt op een nieuwe elektrische SUV. De Seven is niet alleen een concrete vooruitblik op een nieuw lid van de elektrische Ioniq-familie, maar hint ook naar het designpad dat Hyundai de komende jaren zegt te willen bewandelen.

Dat Hyundai een forse elektrische SUV in ontwikkeling heeft, is geen nieuws. Toen Hyundai in 2020 meldde dat het van modelnaam Ioniq een modellijn zou maken in de stijl van de i-reeks van BMW en het E-tron- en EQ-label van respectievelijk Audi en Mercedes-Benz, liet het merk al een eerste afbeelding zien van drie nieuwkomers. Een daarvan werd de Ioniq 5 die je al kunt kopen. Die Ioniq 5 krijgt volgend jaar de veel lagere Ioniq 6 naast zich. Na de Ioniq 6 gaat Hyundai weer terug de hoogte in, de Ioniq 7 waarop de Seven Concept vooruitblikt, volgt namelijk daarna.

Hoewel Hyundai nu al met de Seven Concept komt, verschijnt de Ioniq 7 pas in 2024 op de markt. De SUV van formaatje Sorento maakt net als zijn Ioniq-broertjes gebruik van het speciaal voor elektrische auto's ontwikkelde modulaire E-GMP-platform. Reken dus op zowel op 800v-boordspanning en korte laadtijden. Later dit decennium moet Hyundai's modellenaanbod wereldwijd twaalf elektrische modellen omvatten. Daar horen ook auto's bij die eveneens met verbrandingsmotoren gaan worden geleverd en die dus waarschijnlijk niet aan het Ioniq-label worden gehangen. Denk daarbij aan de huidige en volgende generatie Kona.