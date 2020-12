Hyundai in 2040 volledig elektrisch

Dat Hyundai bezig is aan een elektrisch offensief is niet geheel nieuw. Eerder dit jaar weekte men Ioniq los om er à la Genesis een apart submerk van te maken. Toen stelde Hyundai al het doel om in 2025 zo'n 10 procent van de internationale EV-markt in handen te hebben en 560.000 EV's per jaar te produceren. Dat productieaantal staat nog steeds, maar in de aangescherpte strategie staat dat Hyundai in 2040 '8 tot 10 procent' van de markt in handen wil hebben. In dat jaar moet ook de volledige line-up 'in alle grote wereldwijde markten' geëlektrificeerd zijn. De Ioniq 5 luidt dat offensief vanaf volgend jaar in, tegen 2025 wil Hyundai twaalf EV's op de markt hebben. Het onlangs onthulde e-GMP-platform moet daarbij gaan helpen.

Daarnaast heeft Hyundai grote plannen met waterstof. Onder de merknaam HTWO is Hyundai bezig met de ontwikkeling van een 'nieuwe generatie brandstofcel'. Deze zou dan niet alleen bestemd zijn voor personenauto's, maar ook voor onder meer vrachtwagens, treinen en zeeschepen. Vorig jaar zei ontwikkelingschef Sae-Woo Kim nog tegen AutoWeek dat Hyundai rond 2030 700.000 waterstofauto's per jaar wil produceren. Het strategische plan zwijgt echter als het gaat om concrete productiedoelen voor waterstofaangedreven Hyundai's.

Software

Naast de aandrijftechnieken wil Hyundai ook op softwarematig gebied een slag maken. Vanaf 2021 gaat het merk over-the-air updates aanbieden en komt het ook met Feature on Demand, een dienst waarbij opties tegen betaling digitaal geactiveerd kunnen worden. Dat is in principe hetzelfde als wat Audi nu al doet met 'Functions on Demand'. Daarbij wil Hyundai vanaf 2022 niveau 3 autonoom rijden gaan integreren, wat betekent dat de bestuurder in feite alleen nog maar hoeft in te grijpen als de techniek daarom vraagt. Hyundai zegt de ontwikkeling van niveau 4 en 5 autonoom rijden te willen versnellen, maar noemt nog geen geplande releasedatum van die technologie.