Hyundai Stargazer: nieuwe MPV met plek voor zeven

Het internationale leveringsgamma van Hyundai telt een uitgebreide reeks interessante modellen die je in Nederland niet kunt kopen. Wat te denken van de jolige Casper en Veloster, de Palisade , of de excentrieke ruimtereus Staria. Die Staria is niet de enige MPV-achtige die Hyundai niet naar Nederland haalt. Zo heeft het merk speciaal voor de Chinese markt de Custo ontwikkeld en met deze splinternieuwe Stargazer bestookt Hyundai specifiek de automarkt van Indonesië met een kersvers praktisch ruimtewonder.

Zo groot als de 5,25 meter lange Staria of 4,95 meter lange Custo is de Stargazer overigens niet. De Stargazer is een relatief compact ruimtewonder dat, hoewel hij met een wagenlengte van 4,46 meter praktisch net zo lang is als een Peugeot 3008, toch drie zitrijen heeft en dus plek voor maximaal zeven inzittenden biedt. De Stargazer is geheel volgens Hyundais actuele designfilosofie getekend en dus krijgt ook deze MPV een eigenwijs koetswerk aangemeten, met uitbundige verlichting aan zowel voor- als achterzijde. Net als de Staria heeft de Stargazer een over de gehele breedte van het front lopende ledstrip. De visueel aan elkaar geknoopte achterlichten doen enigszins denken aan die van de Bayon.

Onder de Stargazer zit het K2-platform van Hyundai en Kia, de basis die je ook onder de i20 (Kia Rio) en tal van andere modellen van beide merken vindt. Onder de kap ligt een 1.5 die 115 pk en 144 Nm via een handgeschakelde zesbak of via een cvt-transmissie naar de voorwielen stuurt. De Stargazer moet het natuurlijk niet van zijn sportieve prestaties hebben, het is tenslotte een MPV. Ruim is Hyundais nieuwste in ieder geval wel. Achter de tweede zitrij kun je 585 liter aan bagage kwijt, al blijft daar achter de derde zitrij nog maar 200 liter van intact. Hyundai biedt ook een optie aan voor een zes- in plaats van een zevenzitter. In dat geval krijg je op de tweede zitrij twee rianter uitgevoerde zetels.

In Indonesië heeft de Hyundai Stargazer een vanafprijs van omgerekend zo'n €16.100. De Koreaan moet er de degens kruisen met vergelijkbare MPV's als de Mitsubishi Xpander,Daihatsu Xenia en Toyota Avanza/Veloz. Veiligheidssystemen als Forward Collision Warning, Lane Keeping Assist, dodehoekdetectie en Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (een hele mond vol) zijn tegen meerprijs verkrijgbaar. Een 4,2-inch digitaal instrumentarium en een 8-inch infotainmentscherm zijn eveneens in de Stargazer leverbaar.