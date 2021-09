Hyundai Casper: nu vanbinnen

In Europa is de 3,67 meter lange i10 de kleinste Hyundai, maar in Zuid-Korea is dat sinds kort de Casper. De Hyundai Casper is een bijna 3,6 meter kort karretje met een wielbasis van 2,4 meter. Waarom hij zo klein is? Auto's die 3,6 meter of korter zijn, komen in Zuid-Korea in aanmerking voor onder meer fiscaal voordeel. Het exterieur van de Casper, die overigens zijn platform deelt met de i10, was al uitgebreid te bewonderen en vandaag kunnen we je het interieur van het speelse kleintje voorschotelen.

De Casper heeft een eigenwijs interieur, compleet met een digitaal instrumentarium en een hoog boven aan het dashboard geplaatst multimediascherm. Opvallend is het logoloze stuurwiel zoals in de Ioniq 5, maar ook de middenconsole trekt de aandacht. Daar is namelijk een behoorlijke knoppenbatterij geplaatst waarmee je onder meer de klimaatregeling en de automatische transmissie aanstuurt. Plek voor een handgeschakelde pook is hier niet, de Casper komt namelijk alleen met een viertraps automaat op de markt. Opvallend is de verder vrij minimalistische vormgeving van het dashboard die in de verste verte connotaties met het interieur van de oer-Panda oproept. Leuk detail zijn de volledig plat naar voren te klappen rugleuningen van de voorstoelen.

De Hyundai Casper wordt leverbaar met een atmosferische 1.0 MPi driecilinder benzinemotor en met het turbobroertje van die krachtbron, de 1.0 T-GDI. De vanafprijs ligt in Zuid-Korea op omgerekend € 10.015. Voor de duurste versie, de Inspiration, ben je minimaal € 13.520 kwijt. Gaat hij daarmee in Zuid-Korea kannibaliseren met de i10? Nee, Hyundai levert de i10 niet in eigen land. Wel heeft de fabrikant er de Venue op de menukaart staan, een omgerekend € 12.220 tot € 16.480 kostende, 4 meter lange cross-over die technisch gerelateerd is aan de i20 en Bayon.