Hyundai Palisade: grote broer Santa Fe vernieuwd

Hyundai heeft zijn allergrootste SUV vernieuwd. We hebben het dan over de Palisade, een zevenzitter die nog zo'n twintig centimeter groter is dan de grootste SUV die Hyundai in Nederland levert.

Na een korte teasercampagne heeft Hyundai in de Verenigde Staten het doek getrokken van de vernieuwde Palisade. De Palisade werd in 2018 op de Amerikaanse markt gebracht als grote broer van de Santa Fe. De Santa Fe is met zijn wagenlengte van 4,79 meter al bepaald geen kleintje, maar de Palisade is met zo'n 5 meter nog een behoorlijke slag groter.

De vernieuwde Hyundai Palisade herken je van voren direct aan zijn totaal nieuwe snuit. De grille loopt voortaan een stuk rechter omlaag en oogt daardoor een stuk vierkanter. Hyundai speelt verder vooral met de verlichting van de Palisade. Net als voorheen is de verlichting aan de voorzijde uitgesmeerd over twee lagen, maar de units zijn helemaal nieuw. De bovenste platte elementen waarin de led-dagrijverlichting en de richtingaanwijzers geïntegreerd waren, worden deels vervangen door twee kunststof blokjes die overeenkomen met de exemplaren in de grille. Ze worden omsloten door de ziverkleurige omlijsting van de grille. Het daadwerkelijke deel dat licht geeft bevindt zich erbuiten en zit meer aan de zijkant van de auto. De herkenbare verticale led-streep die voorheen de twee lichtunits optisch aan elkaar knoopte, blijft behouden. De lichtstreep verhuist echter een stapje opzij richting de zijkant van de auto. In het stuk bumper dat de twee units van elkaar scheidt, is een klein ledblokje aangebracht.

Aan de achterkant zijn de wijzigingen stukken minder ingrijpend. De achterlichten blijven onaangeroerd, al worden de reflectoren op de hoeken van de bumpers vervangen door een over de gehele breedte van de bumper lopende reflecterende strook. Het deel van bumper eronder is, evenals de uitlaateindstukken die er doorheen steken, wél nieuw. Wie goed kijkt neemt ook in het interieur iets nieuws waar. Achter het overigens nieuwe vierspaaks stuurwiel zit namelijk voortaan een volledig digitaal instrumentarium. Ook nieuw: de ventilatieroosters, die lopen vanuit het midden van het dashboard voortaan namelijk helemaal door de naar rechts. Kleiner interieurnieuws: de Palisade krijgt onder meer een elektrisch verwarmbare derde zitrij en een 'digitale' binnenspiegel.

De Palisade lijkt afscheid te moeten nemen van de 3.5 V6 en verschijnt in vernieuwde vorm alleen op de bühne met een 295 pk en 355 Nm sterke 3.8 V6 die volgens het Atkinson-principe loopt. Die zescilinder is altijd gekoppeld aan een achttraps automaat. De Palisade is te krijgen met voor- en vierwielaandrijving. Helaas: ook de vernieuwde Hyundai Palisade komt niet naar Nederland.