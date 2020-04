Hyundai: 'Prophecy Concept voorbode van nieuwe Ioniq'

Steeds meer merken voegen hun elektrische auto's qua ontwerp keurig tussen de bestaande modellen. Zo ook Hyundai, dat bijvoorbeeld met de Kona Electric en Ioniq Electric op enkele uiterlijke aanpassingen na de elektrische aandrijflijn niet al te breed etaleert. In de nabije toekomst komt daar verandering in. Zo gooit de volledig elektrische '45' het over een duidelijk alternatieve boeg. De Prophecy Concept volgt weer een hele andere ontwerpfilosofie dan de 45, maar ook dat ontwerp zien we op den duur in grote lijnen terug op een EV.

In gesprek met AutoExpress legt SangYup Lee, hoofdverantwoordelijke van Hyundai's Global Design Center, uit dat de Prophecy een voorbode van de volgende Ioniq is. Die komt volgens hem na de 45 op de markt. "Die twee auto's tonen aan tot hoeveel we in staat zijn op het ontwerp-spectrum," vertelt Lee trots. Twee totale uitersten die naast elkaar in de showroom zullen staan. "Men zegt dat je bepaalde standaarden moet hanteren met vergelijkbare grilles en koplampen die op elkaar lijken, maar wij willen dat anders aanpakken. De auto's komen er compleet verschillend uit te zien."

Qua techniek zullen de 45 en de Ioniq echter natuurlijk wel voor een belangrijk deel overeenkomen. Net als de 45 troont de volgende Ioniq op Hyundai's modulaire EV-platform, E-GMP. Qua specificaties houdt Hyundai nog goed geheim wat er te verwachten valt. De 45 laat zich waarschijnlijk nog voor het eind van dit jaar zien, dus ergens in de komende maanden volgt meer informatie. De nieuwe Ioniq komt op z'n vroegst eind 2021, maar reken op 2022.