Blik to the Future: Hyundai 45

Wanneer een merk komt met zijn eerste volledig als elektrische model ontwikkelde auto, is dat uiteraard een mijlpaal. We zien daarom vaak dat er aan de introductie een stevige knipoog naar een eerdere pionier van dat merk te pas komt. Denk bijvoorbeeld aan de Honda E, die qua uiterlijk sterk is geïnspireerd op de Civic van de eerste generatie. Hyundai gaat voor een iets andere aanpak bij de auto die we voorlopig even als 45 blijven aanduiden, maar ook de Zuid-Koreanen grijpen hierbij terug op hun verleden. De conceptversie van de 45 was immers een eerbetoon aan de 45 jaar eerder verschenen, door Italdesign getekende Pony Coupé Concept. Daarmee begon het ooit allemaal voor Hyundai.

De productieversie van de 45 is inmiddels, zij het stevig gecamoufleerd, in het openbaar gespot. Lang speurwerk is niet nodig om daaraan te zien dat de 45 in grote lijnen trouw blijft aan de 45 Concept. De koets oogt iets minder gestrekt en breed dan bij het studiemodel het geval is, maar het scherpe en vrij minimalistische lijnenspel heeft de tekentafel overleefd. Al met al resulteert het in een auto die zich niet alleen qua aandrijving, maar zeker ook qua ontwerp duidelijk onderscheidt van wat we tot nu toe kennen van Hyundai. Daarbij vergt de carrosserievorm wel enige gewenning; de 45 is een vijfdeurs hatchback die betrekkelijk hoog op de poten staat, met kunststof accenten rond de wielkasten en de dorpels. Niet honderd procent een cross-over, niet honderd procent een reguliere hatchback.

Elektrisch offensief

De 45 is Hyundai’s eerste auto op het nieuwe modulaire EV-platform E-GMP. Op die basis rolt het merk in de komende jaren een volledig elektrisch modellengamma uit. Die delen niet alleen de architectuur met deze 45, maar ook de ontwerptaal. Het scherpe lijnenspel van de 45 is volgens Hyundai kenmerkend voor hoe een reeks toekomstige, elektrische modellen eruit zullen zien. Waarschijnlijk trapt de 45 in 2021 af en volgt pakweg een jaar later het tweede model. Later dit jaar krijgen we ongetwijfeld alvast wat te horen over het te verwachten bereik en verdere specificaties. Voor nu is het nog even koffiedik kijken.