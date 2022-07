Hyundai N komt met Ioniq 5 N en sportieve coupé

Op 15 juli houdt Hyundai's N-divisie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van sportieve N-modellen wat het zijn 'N-Day' noemt. Via de sociale kanalen stuurt de N-afdeling twee platen de wereld in die onze aandacht weten te vangen. Op één van de afbeeldingen is een in het N-typerende Performance Blue gespoten auto te zien die over een circuit jaagt. Op de de tweede plaat is een gestrekt model te zien dat nog onder een doek staat. Wat is Hyundai N van plan?

Hyundai's N-afdeling geeft aan dat het tijdens N-Day een 'high performance visie' geeft. Waarschijnlijk heeft die omschrijving betrekking op de onder het doek staande model. We mikken erop dat Hyundai's N-club met sportief studiemodel een indicatie geeft van waar het in de toekomst naartoe wil. Reken op een sportief gelijnd en mogelijke coupé-achtig model waarmee Hyundai N onder meer een voorproefje geeft van toekomstig design.

Daarnaast geeft Hyundai N aan dat het een nieuw sportief model presenteert, waarschijnlijk de blauwe auto op de reeds omschreven afbeelding. Helaas is er op die plaat weinig meer dan een vage blauwe klont te zien. Dit zou zomaar de N-versie van de Ioniq 5 kunnen zijn. Dat er een Hyundai Ioniq 5 N komt, is geen verrassing. AutoWeek heeft je al meermaals spionagefoto's van een sportief uitgedoste N-versie van de Ioniq 5 kunnen voorschotelen.

De momenteel sterkste Ioniq 5 is heeft twee samen 305 pk sterke elektromotoren en is daarmee in staat om in 5,2 seconden naar de 100 km/h te zoemen. De N-versie blaast die versie ongetwijfeld links en rechts voorbij. Het is niet ondenkbaar dat de Ioniq 5 een minimaal 580 pk sterke aandrijflijn krijgt. De technisch aan de Ioniq 5 gerelateerde Kia EV6 heeft als GT namelijk een 585 pk en 740 Nm sterke set elektromotoren. Reken op een 0-100-sprint in slechts 3,5 tellen, een directere stuurinrichting, een straffer onderstel en de nodige uiterlijke aankleding.

Hyundai N

Hyundai N-avontuur begon in 2017 met de i30 N, maar tegenwoordig bestaat de internationale N-familie uit sportieve versies van de i30Fastback, i20, Elantra, Veloster en Kona. Helaas zijn lang niet alle N-modellen in Nederland leverbaar.