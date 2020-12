Kia Sorento Plug-in Hybrid: 57 kilometer elektrisch

Kia maakt de technische gegevens van de plug-in hybride versie van de splinternieuwe Sorento bekend. De Sorento Plug-in Hybrid profiteert van dezelfde aandrijflijn die Hyundai in de stekkerversies van de Tucsonen Santa Fe hangt. Ook in de Sorento Plug-in Hybrid vinden we een 1.6 T-GDI, een nieuwe geblazen viercilinder die 180 pk en 265 Nm levert. Deze benzinemotor werkt samen met een 91 pk en 304 Nm sterke elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 265 pk en 350 Nm.

Interessanter bij een plug-in hybride is natuurlijk de elektrische actieradius die de auto haalt. De Kia Sorento Plug-in Hybrid perst gemiddeld 57 kilometer uit zijn 13,8 kWh grote accupakket, dat onder de bestuurders- en bijrijdersstoel is gehuisvest. Schakelen gaat in de altijd vierwielaangedreven Sorento Plug-in Hybrid door middel van een zestraps automaat. Goed nieuws voor wie wel eens iets áchter z'n auto hangt: de Sorento Plug-in Hybrid heeft een maximum trekgewicht van 1.500 kilo.

Prijzen Kia Sorento Plug-in Hybrid

De eerste stekker-Sorento's zien nog deze week het levenslicht in Kia's fabriek in het Koreaanse Hwasung. De Sorento Plug-in Hybrid is direct te bestellen en staat vanaf maart bij de Nederlandse dealers. De vanafprijs van de Sorento Plug-in Hybrid ligt op €49.595. Voor dat bedrag rijd je de ComfortLine-uitvoering. Voor de DynamicLine en DynamicLine Plus ben je respectievelijk €52.595 en €55.595 kwijt. De absolute topversie is de ExecutiveLine, die €58.595 kost.

De Sorento is als reguliere Hybrid beschikbaar vanaf €45.995. De Plug-in Hybrid is dus nog geen vijf mille duurder. De vanafprijs van de Sorento ligt van beide versies ver onder die van de vorige Sorento. De vorige Sorento was in Nederland namelijk vanaf minstens €59.995 te krijgen. Dankzij elektrificatie is de nieuwe Sorento dus zo'n 15 mille voordeliger dan zijn voorganger.