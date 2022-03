Hyundai Kona Electric - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De vernieuwde Hyundai Kona Electric staat sinds vorig jaar in de showroom. De pre-facelift van de elektrische Kona was al eens te gast in deze rubriek, maar toen had hij alleen nog het accupakket van 64 kWh en daarmee een hogere vanafprijs. Sindsdien veranderde er nogal wat op de prijslijst van de Kona Electric, wat naast de facelift een mooi aanknopingspunt vormt om hem er nog eens bij te pakken.

Hyundai Kona Electric 39 kWh Comfort

€34.495

Al voor de facelift van de Kona Electric zette Hyundai naast het grote accupakket van 64 kWh een kleinere accu met een capaciteit van 39 kWh op de prijslijst. Die Kona met kleinere elektrische longinhoud kwam begin 2020 en maakte dat het model bijna €5.000 goedkoper werd. Met de introductie van de facelift kwam de vanafprijs van het model nog weer lager te liggen. Inmiddels is de in eerste instantie gecommuniceerde prijs iets gestegen, maar met een huidige vanafprijs van €34.495 is de Kona Electric als instapuitvoering 39 kWh Comfort nog steeds €2.300 goedkoper dan zijn equivalent van voor de facelift.

Voor dat geld krijg je een actieradius van 305 kilometer en 136 pk vermogen onder het stroompedaal. AC-laden kan de Kona met een laadsnelheid van maximaal 11 kW, snelladen kan standaard met maximaal 50 kW. Volgens Hyundai resulteert dat laatste in een oplaadtijd van 10 naar 80 procent in 47 minuten. Naast de versie met 39 kWh staat nog steeds de versie met 64 kWh en 204 pk op de prijslijst. Dankzij die grotere accu moet je 484 kilometer ver kunnen komen op één acculading. Als Comfort staat de 64 kWh op de prijslijst vanaf €38.495. Ook dat is een behoorlijk scherpe prijs als we bedenken dat exact diezelfde uitvoering in 2019 nog €39.995 kostte.

Kleurrijk

Voor de basisprijs van de Kona Electric hoef je geen genoegen te nemen met een doorsnee lakkleur. Het 'Dive in Jeju' waarin de Kona op de foto's gespoten is, is namelijk standaard. Zonder bijbetaling kun je nog kiezen uit twee andere kleuren: 'Atlas White' of 'Engine Red'. Mochten deze drie kleuren je alle drie niet zo aanspreken, dan kun je voor €695 nog kiezen uit drie metallic lakkleuren of voor €795 één van de vier parelmoerkleuren bestellen. Tot zover de configuratiemogelijkheden voor het exterieur, want de 17-inch lichtmetalen wielen zijn af-fabriek het enige leverbare schoeisel op de Comfort.

De Kona Electric tuurt standaard het donker in met halogeen projectiekoplampen. Dat begint tegenwoordig haast zeldzaam te worden, ook veel basisuitvoeringen beschikken vaak al over led-verlichting. Led-dagrijverlichting en een lichtsensor zijn dan wel weer inbegrepen. Verder beschikt de elektrische Kona standaard over keyless go, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera. De buitenspiegels zijn elektrisch verstel- en verwarmbaar, maar moet je nog wel zelf inklappen.

Wat de pot schaft

Waar de Kona Electric aan de buitenkant standaard behoorlijk kleurrijk is, is dat vanbinnen wel anders. De Kona Electric Comfort is alleen uit te voeren met een stoffen interieur, waarbij een zilverkleurige middenconsole nog moet zorgen voor wat contrast. Wel heeft de Kona Electric standaard aluminium pedalen. Op de middenconsole zit een rij blanco knoppen die meteen duiden op het gemis van onder meer stoelverwarming. Dat is jammer, want daardoor is het verwarmen van de Kona Electric minder efficiënt. Wel heeft de Kona standaard climate control, waardoor je in ieder geval niet zelf de verwarming of verkoeling constant bij hoeft te stellen.

Voor de neus van de bestuurder zit in de Kona Electric altijd een digitaal 10,25-inch instrumentarium. Meer naar het midden van het dashboard zit standaard een 8-inch touchscreen dat overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto en het geluid van de muziek of de radio via zes speakers het interieur in pompt. Qua rijassistentiesystemen heeft de Kona Electric altijd adaptieve cruise control, actieve rijbaanassistentie en een noodremsysteem met voetgangerherkenning.

Op de Kona Electric Comfort levert Hyundai nog twee optiepakketten. Voor €995 kun je een warmtepomp bijbestellen en voor €1.995 krijg je diezelfde warmtepomp, maar dan in combinatie met een 10,25-inch multimediascherm met geïntegreerde navigatie. In dat laatste geval loont het wellicht om te kiezen voor het €2.900 duurdere uitrustingsniveau 'Fashion'. In dat geval krijg je namelijk niet alleen de eerder genoemde opties erbij, maar ook zaken als een head-up display, automatisch dimmende binnenspiegel, audiosysteem met 8 luidsprekers, led-achterlichten en een dodehoekassistent. Nog een stapje hoger staat de Premium, maar die is niet leverbaar in combinatie met de 39 kWh accu.

Qua standaarduitrusting is de Kona Electric goed te vergelijken met de pre-facelift. Het digitale instrumentarium en het touchscreen zijn wel allebei nieuw. Dat maakt dat je met de Kona Electric nu dus meer waar voor je geld krijgt dan drie jaar geleden, al moet de Kona Electric door de komst van concurrenten als de Cupra Born en Peugeot e-2008 wel harder vechten op de markt dan in 2019.