Vernieuwde Hyundai Kona Electric goedkoper

Hyundai heeft de prijzen van de vernieuwde Kona Electric vrijgegeven. De elektrische versie van de herziene Kona is tot tien procent goedkoper dan de Electric-uitvoeringen van voor de facelift. De vanafprijs van de Kona Electric bedraagt €33.995. Bestellen kan per direct.

Hyundai voerde vorig jaar een ingrijpende facelift door op de Kona. De Kona Hybrid en de voortaan mild-hybride benzineversies waren als eerste aan de beurt, de elektrische Kona Electric werd enkele maanden later aangepakt. De prijzen van de Hyundai Kona Hybrid en de mild-hybride varianten zijn inmiddels al even bekend, die van de Kona Electric bleven nog even uit. Tot nu. Wat blijkt verder? De vernieuwde Hyundai Kona Electric is tot 10 procent goedkoper dan het uitgaande model. De vernieuwde Kona Electric is per direct te bestellen.

Hyundai vraagt €33.995 voor de Kona Electric met 39 kWh accu en 136 pk elektromotor, uitgevoerd in Comfort-trim. Die kostte voorheen €36.795 en dus ligt de instapprijs voortaan 8 procent lager. Hyundai levert de Kona Electric met 39 kWh accu ook als Fashion en vraagt in dat geval €36.895. Deze uitvoering heeft een actieradius van 305 kilometer.

Natuurlijk is de Hyundai Kona Electric er ook weer met 64 kWh accu en 204 pk vermogen.. Voor die versie vraagt Hyundai minstens €37.995. Voor dat bedrag krijg je de Comfort-uitvoering. De vanafprijs van de 64 kWh-versie ligt daarmee 9 procent lager dan voorheen. De Kona Electric met grotere accu is er ook als Fashion (€40.895), Premium (€43.795) en Premium Sky (€44.995). De Premium-uitvoering is maar liefst 10 procent goedkoper dan voor de facelift. De Kona Electric met 63 kWh accu heeft een actieradius van 484 kilometer.

De Kona Electric kan standaard met een laadvermogen van 11 kW worden opgeladen. Aan een snellader is de Kona Electric in iets meer dan 45 minuten tot 80 procent vol te jagen met stroom. Natuurlijk kun je hem ook thuis via het stopcontact opladen. Hier lees je meer over de gefacelifte Kona Electric.