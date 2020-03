Hyundai i20 N verkent de Nürburgring

Een ruime maand geleden trok Hyundai het doek van een volledig nieuwe generatie van de i20. De compacte Zuid-Koreaan gaat met een wat aansprekender uiterlijk verder. Niet alleen in dat opzicht is de i20 een breuk met het wellicht wat saaiere verleden, want Hyundai heeft nu ook sportieve aspiraties met de i20. In het sportieve B-segment, waar auto's als de Ford Fiesta ST en Volkswagen Polo GTI de dienst uitmaken, hoopt Hyundai zich ook in de strijd te kunnen mengen.

De i20 N is in een teaser al eens voorgesteld aan de wereld en nu zien we de sportieve i20 voor de tweede keer in het echt. Nog altijd flink verborgen onder verhullende panelen, maar de locatie maakt duidelijk dat het om de N gaat. Op de Nordschleife, de kraamkamer van Hyundai's N-divisie, worden ook de grenzen van de sportiefste i20 opgezocht. Wat er qua techniek onder het ongetwijfeld dikker aangeklede koetswerk schuilgaat, is nog een beetje gissen. Kijkend naar de concurrentie mogen we toch minimaal 200 pk verwachten. Mogelijk leent de i20 daarvoor de nieuwe 1.5 T-GDI van grote broer i30.